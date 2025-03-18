亞利桑那州長來訪 邀台鏈設廠

美國亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs）16至19日訪台，外傳她特地邀請供應鏈一同赴亞利桑那州投資。台積電（2330）昨（17）日證實接待郝愷悌，針對台積電在當地建設近期良好進展、綠色製造技術創新等方面進行交流。

根據外交部相關資料，郝愷悌與代表團成員在訪台期間將晉見賴總統，接受外交部長林佳龍款宴，拜會經濟部與重要企業，與台灣產業代表交流，著重拓展雙邊商機。

郝愷悌也在個人社群媒體分享相關訊息，表示將與台灣產業領袖會面，傳達亞利桑那州是最適合投資地點的訊息。業界傳出，郝愷悌昨晚宴請台積電與相關供應鏈，希望下游供應鏈一同到亞利桑那州投資，承諾將給予完整的服務，打造更具韌性的半導體供應鏈。台積電回應指出，感謝亞利桑那州政府對鳳凰城晶圓廠的支持，雙方未來合作會更緊密。

依據台積電先前說明，亞利桑那州新廠的第一座晶圓廠2024年第4季量產4奈米，除了規劃中的三座廠，台積電有意在美國加碼投資1,000億美元，再建置三座廠、兩座封裝中心、一間研發中心。加計原先規畫投資650億美元，台積電在美國投資將達1,650億美元。台積電投資對強化美國半導體生態系統至關重要，在美首度的先進封裝投資也將完善美國國內的AI供應鏈。