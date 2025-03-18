和碩董座童子賢：台積救英特爾最好別發生 合作挑戰大

台積電（2330）赴美投資設廠的話題繼續延燒，和碩（4938）董事長童子賢昨（17）日被問到台積電與輝達等企業出手相救營運英特爾的傳聞，他表示：「最好只停留在傳聞，不要發生」。

童子賢表示，台積電與英特爾雖然都屬於半導體產業，不過文化差異相當大，後續合作恐怕面臨挑戰。此外，雙方的生產線排程也有所差別，台積電過去幾十年來皆從事代工，其所對應的生產線同時有幾個、甚至數十個不同的產品，而台積電對這樣的生產模式也已相當熟練。

童子賢昨日出席集團旗下晶碩轉投資的外泌體新品發表會，會後受訪提出看法。他表示，曾問過從事這個產業的當事人，當事人面露難色說「其實是蠻辛苦的」。童子賢說，台積電目前在日、德、美都要擴廠，恐怕很難再分心去做其他的調整，所以「這件事（合資營運英特爾）最好還是停留在傳聞，不要發生。」

童子賢談話重點

同時，針對美國亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs）訪台，將會見賴清德總統、拜會經濟部與台積電等，外界擔心牽動台積電與供應鏈赴美效應。童子賢回應，「其實台灣的競爭力並不是靠一、兩本武功秘笈」，他認為，台灣的供應鏈如果能夠拓展到全世界不同地方，應該要把它視為台灣實力的向外擴張，不要只是擔心武功秘笈流出去，「台灣應該擔心我們的國際競爭力有沒有問題，而不是要擔心供應鏈外移的問題。」

針對川普總統上任後的國際情勢，童子賢表示，川普上任不到兩個月，許多人感覺他經常在變，但是他不變的是想要把製造業帶回美國，再一次壯大美國經濟。但是他觀察有兩項重點，一是如果會讓美國經濟振興起來，讓其通膨指數跌下去，不一定和從亞洲或是從歐洲過去投資有關，而是川普在能源產業的努力。要是他有辦法讓製造業在美國感受到能源價格下滑，那他的製造業重返美國可能就有幾分指望。

第二項重點，童子賢表示，美國想用一己之力改變全世界製造業的流向，不一定會成功。如果今天產品是賣到中國、日本或賣到歐洲，就不一定會害怕美國關稅。美國目前經濟實力占全球26%，全世界仍然有74%市場不受川普影響，因此包括氣候變遷議題、電動車的綠色經濟衝擊，將僅限於川普有能力影響的美國市場，美國以外的地區，相信綠色經濟跟防治地球暖化的進步的腳步不會停下來。



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