快訊

川普加碼台積赴美投資金額 擴大至2千億美元

陽光行動／4.4坪擠8人 監獄超收 管理風險與衝擊日增

桃警員抖音稱我是中國人我愛祖國 桃警回應這樣處置

聽新聞
0:00 / 0:00

華為自研PC處理器曝光

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
華為。（路透社）
華為。（路透社）

華為海思自研處理器技術取得進展，首款「麒麟X90」近日現身。從中國大陸資訊安全評測中心公告的安全可靠測評結果中，華為海思麒麟X90 CPU晶片獲得安全可靠等級測評II級認證，或將用於PC端處理器。

同時，一同曝光的還有申威H8000、飛騰騰雲S5000C-E、龍芯3B6000/3C6000等大陸國產處理器。

快科技報導，中國資訊安全評測中心表示，安全可靠測評主要針對電腦終端和伺服器搭載的中央處理器（CPU）、操作系統以及數據庫等基礎軟硬體產品，透過對產品及其研發的核心技術、安全保障、持續發展等方面展開評估，評定產品的安全性和可持續性。

由於先前華為伺服器CPU命名均為鯤鵬系列，因此麒麟X90或正是華為自研的基於Arm架構的PC處理器。

本月上旬曾有消息稱，華為將在今年4月推出全新商用PC，不僅內部晶片的國產化成程度更高，運行鴻蒙系統（HarmonyOS）PC版本，並可能還將接入DeepSeek大模型，以提升商用辦公效率。

報導分析，若麒麟X90晶片疊加華為正在打造全自研的鴻蒙PC，安全可靠等級「II級」的認證也將大幅提升其資訊安全等級。那麼可以大膽推斷，在這樣的情況下，勢必會對英特爾（Intel）、超微（AMD）等傳統CPU廠商產生衝擊。

X 鴻蒙系統

延伸閱讀

華為註冊MATEROBOT商標 擬推自家品牌機器人

華為自研PC處理器麒麟X90首度曝光 推測可能與鴻蒙PC系統結合

比利時百警突擊搜查21處 華為說客涉行賄15歐議員被捕

收錢代考、洩題 華為爆大規模招聘醜聞 傳開除上百人

相關新聞

川普幫台積加碼 投資額喊到2,000億美元

美國總統川普再提自己主打的關稅政策奏效，連台積電董事長魏哲家這位「商界最受敬重的人之一」都帶著2,000億美元前來投資。...

封測白名單效應 日月光、矽格、欣銓等轉單來了

美國擴大管制大陸半導體業，祭出「封測白名單」效應大爆發。多家大陸重量級IC設計業者為符合美方規範，近期開始大量轉單至日月...

任天堂新機Switch 2來了 鴻準、旺宏等業績可期

外電報導，任天堂近期正悄悄將近40萬台Switch 2新機運往美國，開始為上市前進行暖身，但尚未公開正式銷售時間。分析師...

DeepSeek技術優勢 學者：與中文有關

近期大陸的深度求索DeepSeek大模型引發關注，通訊領域專家、復旦大學中國研究院特邀研究員汪濤日前分析，中文在人工智慧...

供應鏈全在美 日半導體推手：不可能

台積電赴美投資的話題延燒，有日本半導體政策推手之稱的日本前眾議員暨自民黨前幹事長甘利明昨說，「川普希望供應鏈從頭到尾都在...

川普加碼台積赴美投資金額 擴大至2千億美元

美國總統川普近日受訪再度提到台積電董事長魏哲家，除了稱他是「商界最受敬重的人之一」，還稱台積電正在美國投資兩千億美元。這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。