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Google推平價AI手機 台鏈樂

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

外媒報導，Google預計在台灣時間明（19）日晚間發表新款平價手機Pixel 9a，26日開賣，新機將導入旗下更先進的Gemini AI功能搶市。

Google將手機視為對個人推動AI服務的重要設備，法人指出，Google手機過去由台灣大（3045）、momo購物網、Pchome 24h、蝦皮及Google商店官網等通路銷售，去年起中華電信加入銷售Pixel 9系列產品。Google中價位新機上市後，有望增添鴻海、穩懋、晶技、GIS-KY等供應鏈出貨動能。

過去Google都在每年5月的年度I／O大會後才發表平價機種，今年提前在3月端出新機，以更先進Gemini AI功能搶市。

據悉，Pixel 9a將是Google委託三星代工手機晶片的最後一款產品，預計今年下半年推出的旗艦手機Pixel 10系列，將由台積電操刀Google自研的Tensor G5晶片。

Google Pixel 手機

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