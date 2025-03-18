快訊

川普加碼台積赴美投資金額 擴大至2千億美元

陽光行動／4.4坪擠8人 監獄超收 管理風險與衝擊日增

桃警員抖音稱我是中國人我愛祖國 桃警回應這樣處置

AI晶片龍頭輝達 蟬聯全球IC設計龍頭

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（17）日發布最新報告指出，AI趨勢銳不可擋，AI晶片龍頭輝達2024年營收年增率高達125%，蟬聯全球最大IC設計廠寶座。

台廠中，共有聯發科（2454）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）三家廠商入列前十大IC設計廠。

展望2025年，集邦認為，由於先進半導體製程有助於AI算力增長，各種大型語言模型（LLM）持續問世，加上DeepSeek等新型開源模型有機會降低AI成本門檻，助益AI相關應用從伺服器滲透至個人裝置，邊緣AI裝置將成為下一波半導體的成長動能。

集邦指出，去年全球前十大IC設計業者營收合計約2,498億美元，年增49%。

AI IC設計

延伸閱讀

CIP宣布：渢妙一期風場與聯發科簽署企業CPPA協議

陳其邁率市府團隊赴美 將參訪輝達總部討論專案

用心智模型談投資

AI未來三個月話題不斷…用00878簡單布局行情！輝達GTC來了

相關新聞

川普幫台積加碼 投資額喊到2,000億美元

美國總統川普再提自己主打的關稅政策奏效，連台積電董事長魏哲家這位「商界最受敬重的人之一」都帶著2,000億美元前來投資。...

封測白名單效應 日月光、矽格、欣銓等轉單來了

美國擴大管制大陸半導體業，祭出「封測白名單」效應大爆發。多家大陸重量級IC設計業者為符合美方規範，近期開始大量轉單至日月...

任天堂新機Switch 2來了 鴻準、旺宏等業績可期

外電報導，任天堂近期正悄悄將近40萬台Switch 2新機運往美國，開始為上市前進行暖身，但尚未公開正式銷售時間。分析師...

DeepSeek技術優勢 學者：與中文有關

近期大陸的深度求索DeepSeek大模型引發關注，通訊領域專家、復旦大學中國研究院特邀研究員汪濤日前分析，中文在人工智慧...

供應鏈全在美 日半導體推手：不可能

台積電赴美投資的話題延燒，有日本半導體政策推手之稱的日本前眾議員暨自民黨前幹事長甘利明昨說，「川普希望供應鏈從頭到尾都在...

川普加碼台積赴美投資金額 擴大至2千億美元

美國總統川普近日受訪再度提到台積電董事長魏哲家，除了稱他是「商界最受敬重的人之一」，還稱台積電正在美國投資兩千億美元。這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。