AI晶片龍頭輝達 蟬聯全球IC設計龍頭
研調機構集邦科技（TrendForce）昨（17）日發布最新報告指出，AI趨勢銳不可擋，AI晶片龍頭輝達2024年營收年增率高達125%，蟬聯全球最大IC設計廠寶座。
台廠中，共有聯發科（2454）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）三家廠商入列前十大IC設計廠。
展望2025年，集邦認為，由於先進半導體製程有助於AI算力增長，各種大型語言模型（LLM）持續問世，加上DeepSeek等新型開源模型有機會降低AI成本門檻，助益AI相關應用從伺服器滲透至個人裝置，邊緣AI裝置將成為下一波半導體的成長動能。
集邦指出，去年全球前十大IC設計業者營收合計約2,498億美元，年增49%。
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