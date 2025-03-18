美律斥資22億收購日商 擴大東北亞市場滲透率

電聲元件大廠美律（2439）昨（17）日宣布，將斥資102.78億日圓（約新台幣22.61億元）向日本J-STAR基金收購MWT Holdings全數股權，藉此擴大東北亞市場滲透率與強化垂直整合能力。至於何時完成收購，美律表示，仍待台灣投審會與日本投審會陸續通過後，本次投資案完成時間才能確認。

據悉，MWT Holdings旗下控制的東京音響株式會社應為美律本次投資的重點公司之一，該公司主要業務與美律相近，為音響設備製造商，並且為多家品牌廠進行耳機、音響、真無線藍牙耳機（TWS）等產品代工，員工數約300人。

美律並未透露MWT Holdings公司相關細節。不過，美律總裁黃朝豊強調，這次跨國併購主要看好MWT Holdings在日本市場的客戶基礎、深具經驗的日本研發及業務團隊與泰國製造能力，希望後續結合美律的研發及營運能力，提高美律在東北亞市場的滲透率，並增強垂直整合製造能力。

美律持續強化傳統電聲領域量能之外，今年也會積極布局AI影音感知結合的相關技術，從純電聲製造商轉型為音響與影音感知整合方案供應商。美律昨天股價逆勢跌0.5元、收122元。