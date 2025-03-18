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任天堂新機Switch 2售價看漲 供應鏈穩住毛利率

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

任天堂新機Switch 2預期不久後上市，售價是消費者關注焦點。東洋證券分析師安田秀樹指出，由於處理器與零組件成本上揚，估計Switch 2售價可能達到499美元（約新台幣1.6萬元），較首代售價299美元上漲逾六成，有助零組件供應鏈毛利率走升。

據了解，Switch使用輝達（NVIDIA）Tegra X1處理器成本約為80美元，而Switch 2的Tegra 239處理器成本預計130至150美元之間，加上其他零組件及通膨等因素，墊高Switch 2售價。

業界人士指出，任天堂4月2日發表會將公布售價，從種種跡象看來，新機價格「漲定了」，差別只在漲幅高低，零組件因售價提升，毛利率有望略為提升或者維持不墜，對供應鏈而言是正面幫助。

規格部分，Switch 2不僅螢幕擴大，手把設計也大幅更動。其中，螢幕從目前的6.2吋、7吋，一口氣擴大為8.3吋，手把則從原先滑軌插槽設計，變更為磁吸設計，且可當作滑鼠使用，主機將支援Type-C，遊戲軟體則可向下兼容上一代主機。

Switch 2將首度導入霍爾搖桿，解決過往Joy-Con手把飄移的現象。

Switch 處理器

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