聯發科、CIP簽購售電合約

哥本哈根基礎建設基金（CIP）昨（17）日宣布，旗下的渢妙一期風場與聯發科（2454）簽署企業購售電合約。CIP的渢妙一期風場綠電至今已有多位買家，包含過去宣布的中美晶（5483）、聯電（2303），近期簽約的遠傳（4904）、聯發科等。

CIP亞太市場負責人暨渢妙風場董事長Thomas Wibe Poulsen表示，聯發科是全球IC設計創新技術推動者，且持續朝追求環境永續邁進，很榮幸能協助對永續發展懷抱相同願景的客戶，透過供應穩定綠電，強化台灣企業全球競爭力。

他指出，渢妙一期持續在開發進度上領先同期案場，在國內外融資市場均獲得高度支持，隨著全案即將融資到位，充分反映供應鏈、銀行、購電客戶及政府對渢妙一期如期併網的信心。

聯發科表示，此次與渢妙風場簽署購電合約，是邁向淨零排放重要里程碑。未來將與渢妙風場攜手落實對全球環境的責任，此外，也將發揮集團與產業影響力，號召集團與供應鏈夥伴一同推進使用綠色能源，達成2030年全球集團辦公室電力使用100%再生能源、2050年達到溫室氣體淨零排放目標，完成對全球環境永續承諾。

渢妙一期風場位於台中市海域距岸約35公里之處，規劃設置33座風力機組、共計500MW（千瓩）裝置容量，預定於2027年底完工，以穩定綠電供給為最重要任務。