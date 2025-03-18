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路透：英特爾新CEO調整AI戰略

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
英特爾新執行長陳立武據傳將大幅調整公司的製造和AI戰略。 美聯社
英特爾新執行長陳立武據傳將大幅調整公司的製造和AI戰略。 美聯社

知情人士表示，英特爾即將上任的新執行長陳立武（Lip-Bu Tan），正考慮大幅調整英特爾的晶片製造方法和AI戰略，以帶領公司東山再起。英特爾股價17日早盤上漲1.7%。

路透引述兩名熟悉陳立武想法的人士報導，陳立武的新策略包括重新建構公司的AI戰略，以及裁撤那些被陳立武視為動作遲緩且過於龐大的中階管理層。改善製造部門營運，也是陳立武認為的核心優先要務之一。

據了解，在短期內，陳立武計劃透過積極爭取新客戶，來改善其製造部門Intel Foundry表現。該部門也將重啟生產AI伺服器晶片的計畫，並尋求在伺服器以外的多個領域發展，包括軟體、機器人和AI基礎模型。業界分析師和英特爾主管告訴路透，如果陳立武能爭取到至少兩名大客戶來生產大量晶片，英特爾的代工製造業務就有可能成功。為了吸引大客戶，英特爾將透過改善晶片製程，使其更方便輝達和Google等潛在客戶使用。

路透指出，陳立武目前的策略看似對前執行長基辛格的策略進行微調。基辛格重建計畫的核心，就是把英特爾轉型為和台積電（2330）競爭的晶片代工製造商。基辛格過去承諾要在美國和歐洲斥資數十億美元蓋廠，以替英特爾自己和外部客戶生產晶片，但由於英特爾核心產品的市場降溫，他後來被迫縮減計畫規模。

消息人士表示，陳立武過去就一直在內部批評基辛格的執行力。他2023年底被任命負責監管英特爾的製程後，花了數月對此進行評估。在他的評估中，他表達了對公司文化的沮喪，並認為過於龐大的人力是造成決策緩慢的主因。據了解，他本周回鍋擔任執行長後，將會重新審視英特爾的人力。

晶片 英特爾 陳立武

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