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Google攜聯發科開發AI晶片 預計明年在台積電生產

經濟日報／ 編譯林文彬、科技組／綜合報導
外媒報導，Google有意攜手聯發科開發下一代TPU。（路透）
外媒報導，Google有意攜手聯發科開發下一代TPU。（路透）

聯發科（2454）衝刺AI領域再出擊。美國科技媒體The Information報導，Google準備攜手聯發科開發下一代張量處理單元（TPU），該晶片明年開始在台積電生產，聯發科將分食原本由博通手上供應Google的TPU訂單。

TPU一直是Google在AI競賽的競爭優勢，主因是這類晶片降低該公司對輝達的依賴。研調機構Omdia估計，Google去年花在TPU的資金介於60億至90億美元。

此前，Google在TPU領域主要與博通合作，一旦Google履行與聯發科合作的新計畫，博通可能必須與聯發科分食TPU訂單。受相關消息影響，博通股價17日早盤一度下跌逾4%，隨後跌幅快速收斂。

報導引述台積電和博通知情人士說法指出，聯發科和台積電（2330）關係密切，以及每顆晶片向Google收取的費用低於博通，是Google選擇聯發科的原因之一，但這不代表Google已停止與博通合作。

消息人士透露，Google將負責下一代TPU大部分設計工作，聯發科主要處理管理主要處理器與周邊元件通訊的輸入／輸出模組，與博通協助開發核心TPU晶片的合作模式不同。

但從其他角度來看，聯發科角色和博通仍有幾分相似之處。根據知情人士說法，聯發科也將負責品管，以及向台積電下單。

聯發科積極衝刺AI新業務，今年元月在美國消費性電子展（CES）宣布與輝達「世紀大合作」，攜手揮軍AI超級電腦，是兩強首度在AI關鍵應用強強聯手。

輝達執行長黃仁勳當時透露，這台AI超級電腦可運行整個輝達的AI架構，預計5月上市，售價3,000美元起。

輝達與聯發科合作的AI超級電腦「Project DIGITS」，搭載GB10 Grace Blackwell超級晶片。


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