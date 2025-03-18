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輝達GTC登場 預期新AI伺服器9月出貨放量 大摩點將13檔個股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
輝達年度盛會「GTC大會」今天起開跑，全球科技業矚目。圖／NVIDIA 提供
輝達年度盛會「GTC大會」今天起開跑，全球科技業矚目。圖／NVIDIA 提供

輝達年度盛會「GTC大會」今天起開跑，全球科技業矚目，摩根士丹利證券（大摩）搶先按讚，預期輝達最新B300／GB300 AI伺服器將於9月大規模出貨，隨著整體雲端需求持續看俏，台廠中，看好鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）、台達電（2308）、奇鋐（3017）等13檔個股。

大摩在最新出具的「資料中心市場透視」報告中指出，2024年全球整體伺服器出貨量年成長17%，雲端是主要的驅動力。2024年第4季出貨量達400萬台，季增8%，年增25%。

其中，一般伺服器需求持續成長，主要由雲端需求帶動，出貨量從第3季的季增1%，快速增加至第4季的季增8%。

摩根士丹利證券看伺服器產業
摩根士丹利證券看伺服器產業

大摩預估，2025年全球雲端需求可能成長5%至10%，企業需求預計成長5%以內。

至於市場關注的輝達最新B300／GB300 AI伺服器，大摩供應鏈調查顯示，GB200伺服器機架自2月底開始放量，估計首季出貨2,000台，第2季大增為5,000台至8,000台。至於B300／GB300，可能會從第2季季中或季底開始出貨，最早可望於9月明顯放量。

大摩認為，GB200伺服器延後出貨，可能也有助於第4季一般伺服器快速成長，因為雲端客戶將部分預算轉移到一般伺服器。第4季AI伺服器出貨量持續增加，但受到繪圖處理器（GPU）平台轉換影響，增速可能低於第3季。

大摩指出，去年第4季以高階伺服器出貨成長最快，年增310%（季增93%），其次是中階伺服器，年增109%（季增33%），入門級伺服器出貨量則年增17%（季增4%），這符合AI伺服器持續成長及一般運算伺服器需求趨勢。

至於ODM直接總出貨量，第4季達到147.4萬台，季增11%，年增45%，當季市占增加到37.3%（比前一季增加0.9個百分點）。大摩指出，這可能是由於ODM廠從OEM廠重新奪回一般伺服器的市占。

在2024年第4季，ODM 直接出貨伺服器平均售價季增15%、達2.49萬美元。在最近數個月，特殊應用IC（ASIC）伺服器需求也持續強勁，緯穎、金像電及其他硬體廠都受惠於亞馬遜Trainium 2 伺服器。

相較於ODM／OEM廠，大摩更看好容量市占提升的零組件供應商。在相關個股中，大摩最看好台達電、奇鋐、金像電、嘉澤、川湖、貿聯-KY、致茂，以及鴻海、工業富聯、緯穎、緯創、廣達、華碩及技嘉等個股。


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