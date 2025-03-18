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任天堂新機Switch 2來了 鴻準、旺宏等業績可期

經濟日報／ 記者李孟珊鐘惠玲陳昱翔／台北報導
外電報導，任天堂近期正悄悄將近40萬台Switch 2新機運往美國，開始為上市前進行暖身，但尚未公開正式銷售時間。 路透
外電報導，任天堂近期正悄悄將近40萬台Switch 2新機運往美國，開始為上市前進行暖身，但尚未公開正式銷售時間。 路透

外電報導，任天堂近期正悄悄將近40萬台Switch 2新機運往美國，開始為上市前進行暖身，但尚未公開正式銷售時間。分析師預估，Switch 2在全球市場開賣後，三個月銷售量上看800萬台，較前代機種同期銷售量翻倍成長，挹注鴻準（2354）、旺宏（2337）、偉詮電（2436）、久昌（6720）等供應鏈業績吃補。

Switch問世至今已逾八年，新機動態備受粉絲關注，預料開賣後將有一陣搶購風潮，目前搭配新機的重磅遊戲蓄勢待發，新機各項周邊硬體配件更看好商機。

任天堂預計4月2日舉辦Switch 2新品發表會，陸續在全球各地展開試玩活動，近期傳出新機已開始在全球主要市場進行運送與鋪貨前準備，令許多玩家認為開賣日近了。

據外電指出，裝載Switch 2的貨運紙箱與說明手冊已被追蹤，僅僅是今年1月底的運送量就已高達38.3萬台，2、3月的運送量估計還會持續增加，推估光美國市場的首波備貨量很可能上看逾百萬台。

業界人士表示，任天堂2017年首次推出Switch時，曾因無法滿足市場需求，導致缺貨、轉賣以及黃牛盛行的情況，讓消費者大為不滿，本次新機鋪貨與開賣前的準備力求更加周全。

至於供應鏈方面，鴻準預料將獨家組裝Switch 2，並取得機殼訂單，成為最大贏家，而旺宏與偉詮電則分別供應遊戲卡用記憶體與電源IC，三家業者將扮演關鍵角色，久昌則是切入任天堂授權商的周邊硬體。

其中，鴻準因獨家囊括Switch 2組裝與機殼訂單，因此受惠最深，偉詮電的USB PD晶片業務，也可望受惠於遊戲機客戶的拉貨力道。

該公司累計前兩月合併營收為5.15億元，年增18.7％，而任天堂ROM獨家供應商旺宏近期也在為Switch 2上市暖身，後續有望挹注營運動能。

業界人士表示，Switch之所以令全球玩家為之瘋狂的原因不在於主機硬體性能，而是遊戲軟體本身。目前任天堂尚未釋出跟著新機首發的軟體項目，但許多遊戲開發商已經等了許久，預計將大量跟進，跟著新機搶攻商機。

Switch 旺宏 鴻準

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