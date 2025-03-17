AI 大浪來襲！緯穎憑贊助音樂劇揭示「創新思維」重要性

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）冠名贊助臺灣歷史音樂劇《熱帶天使》，即將於21日在臺北國家戲劇院登場，緯穎董事長洪麗寗指出，AI 時代裡，最無法被取代的就是創新的熱情與力量，而團隊在首次接觸《熱帶天使》時，就已被這群年輕人的才華與活力打動，也才會決定透過冠名贊助的方式，來表達公司對藝術創作與年輕世代的支持。

緯穎科技長年秉持「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景，致力為客戶提供最佳化整體使用成本以及優化工作負載和能源利用的IT解決方案。而公司在董事長洪麗寗的帶領之下，也持續推行「以人為本」的數位轉型策略，時時刻刻不斷的鼓勵全體員工，以充滿創意的思維來開創各種新技術，並且從裡到外貫徹這種創新思維，成功在團隊當中培育出靈活的決策能力，並藉此逐步驅動企業持續成長。

而這次緯穎冠名贊助的戰爭紀實文學音樂劇《熱帶天使》，主要改編自文學大師陳千武的經典小說集《獵女犯》，而該劇編劇林孟寰在十五歲時讀到這本小說後，並在自己駐館台中歌劇院時，耗費了2年時間才將這篇史詩鉅作完成，而該劇由資深演員楊烈攜手林雨宣、于浩威擔綱主演，而該劇全長約130分鐘，共計18首歌曲，首場從3月21日開演，演出地點為國家戲劇院，而此次演出形式為音樂舞台劇，將帶給台下觀眾感人肺腑的精彩演出。

據悉，該劇原著小說陳千武《獵女犯：臺灣特別志願兵的回憶》，是由大塊文化出版，而音樂劇是由樂劇創製股份有限公司負責製作，而緯穎科技則以冠名贊助的方式在背後默默支持。對此，緯穎董事長洪麗寗指出，團隊認為在AI 時代中，藝術創作及創新思維的發展都非常重要，而他們巧妙地連結藝術與歷史，透過音樂和戲劇，娓娓道來大時代的故事。對此，緯穎也透過實際行動從背後力挺，來表達公司對藝術創作與年輕世代的支持。