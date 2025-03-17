神腦董事異動 前內政部長余政憲擔任法人代表

神腦今天公告董事異動，大股東中華電信改派法人代表，新任法人代表為財團法人八卦寮文教基金會董事長、前內政部長余政憲。市場傳出，余政憲將接任神腦董事長，對此神腦向中央社記者表示，並未收到任何訊息。

神腦2024年營收為新台幣323.07億元，歸屬於母公司業主淨利為4.78億元，年減32.2%，每股純益為1.85元，擬配發現金股利1.65元。

神腦去年底召開法說會，神腦發言人陳嘉麒當時表示，根據中研院、主計總處及央行的預測，2025年台灣經濟成長率將達3.1%至3.3%，加上近2年最低工資調升，有助帶動內需消費。

陳嘉麒說，神腦將持續開拓保健保養產品、家電複合店的新商業模式，同時布局智慧家庭聯網設備銷售，審慎樂觀看待今年營收及獲利表現。