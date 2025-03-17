美律斥資22億元收購日商 擴大東北亞市場滲透力

電聲元件大廠美律（2439）17日晚間宣布斥資102.78億日圓（約新台幣22.61億元）向日本J-STAR基金收購MWT Holdings百分之百股權，藉此擴大東北亞市場滲透力與強化垂直整合能力。

美律總裁黃朝豊指出，投資原因是鑒於標的公司在日本市場的客戶基礎、深具經驗的日本研發及業務團隊及於泰國製造能力，結合美律的研發及營運能力，期能提高美律在東北亞市場的滲透率及增強本公司之垂直整合製造能力。

美律去年營收438.55億元，年增19.5%，創歷史新高，稅後純益21.4億元，年增62.3%，每股純益9.26元，創近五年來高點；其中，第4季營收123.52億元，季減4%、年增5.1%，稅後純益6.6億元，季增23.6%，年增37.5%，每股純益2.73元，均優於原先預期。

展望未來，黃朝豊曾在法說會上表示，為因應供應鏈地緣政治風險，客戶已要求公司增加海外產能，而公司新的泰國二廠將於今年第4季開始投產，屆時產能將比目前大幅提升，藉此強化接單競爭力。

黃朝豊表示，整體而言，全球電聲產業正處於一個正向的軌跡前進，因此美律對產業發展持樂觀態度，而美律無論是技術、產能，甚是價格都極具競爭力，所以對今年營運也持正向、樂觀的態度。

此外，美律除持續強化傳統電聲領域外，今年也會積極布局AI影音感知結合的相關技術，從純電聲製造商轉型為音響與影音感知整合方案供應商，期望透過新的業務帶動公司下一波成長動能。