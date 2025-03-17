CIP宣布：渢妙一期風場與聯發科簽署企業CPPA協議

哥本哈根基礎建設基金（CIP）透過旗下第五號旗艦基金(CI V)所投資開發之渢妙一期風場17日宣布，正式與聯發科（2454）簽署企業購電協議（Corporate Power Purchase Agreement, CPPA）。

CIP 亞太市場負責人暨渢妙風場董事長Thomas Wibe Poulsen表示，聯發科技為全球 IC 設計創新技術推動者，且持續朝追求環境永續邁進。渢妙一期很榮幸能協助對永續發展與我們懷抱相同願景的客戶，透過供應穩定的綠電，強化台灣企業的全球競爭力。渢妙一期持續在開發進度上領先同期案場，在國內外融資市場均獲得高度支持，隨著全案即將融資到位，充分反映供應鏈、銀行、購電客戶以及政府對渢妙一期如期併網的信心。

聯發科技表示，一直以來致力追求企業成長與環境永續的平衡，此次與渢妙風場簽署購電合約，將是我們邁向淨零排放的重要里程碑。未來將與渢妙風場攜手落實對全球環境的責任，此外，也將發揮集團與產業影響力，號召集團與供應鏈夥伴一同推進綠色能源使用，進而達成2030年全球集團辦公室電力使用 100% 再生能源、2050 年達到溫室氣體淨零排放目標，同時完成對全球環境永續的承諾。

渢妙一期風場位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組、共計500MW裝置容量，預定於2027年底完工，以穩定綠電供給為最重要任務。