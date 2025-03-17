出口市場不穩定 吳誠文：盼透過晶片台灣隊強化內需

日前台積電宣布將於美國加碼投資1000億美元設置晶圓廠，董事長魏哲家強調目前台積電訂單滿載，有擴廠需要才赴美設廠。不過，國科會主委吳誠文今日表示，受地緣政治、新科技和產業鏈重組等影響，晶片的出口市場不見得每個項目都很穩定，因此去年才要建立晶片台灣隊，盼能強化內需，因應市場轉變。

國科會去年宣布成立「晶片台灣隊」，吳誠文今赴立法院教育及文化委員會進行業務報告並備質詢，國民黨立委羅廷瑋在會中關心半導體的內需問題。對此，吳誠文表示，半導體產業模式過去以代工為主，未來希望可以支持國內需求，強化內需，而不是都從國外購買產品。

羅廷瑋詢問，是否認為目前的出口市場不夠穩定，才會推動強化內需？政府是否將以政策引導，讓台灣半導體落實在國內產業？吳誠文透露，行政院已有相關討論，希望從今年開始，讓各部會在需求端編列的預算，可以對接到科技產品供應端，跨部會的合作往後會非常重要。

吳誠文指出，基於地緣政治的影響、新科技的發生與產業鏈的重組，出口市場不見得每個項目都很穩定，之所以要建立晶片台灣隊，就是希望自己的晶片產業對應到內需市場。既然外銷市場不見得像以前一樣穩定，如民主國家選舉後的政府決策可能有所不同，就得強化內需，因應市場轉變、協助廠商全球布局。

吳誠文在會間休息時段接受媒體聯訪，他進一步解釋，人工智慧市場一直在成長，全世界的需求都持續增加，在哪裡製造晶片，會涉及關稅等面向，許多國家、廠商現在都在調整規劃，減少成本、就近服務客戶。台灣經濟持續成長，國民購買力也在增加，顯見台灣內需市場已經不是小國，而是相當大的經濟體，所以不能忽視內需市場需求，「晶片台灣隊」計畫是想讓台灣廠商有更多機會幫內需市場做系統，而不是只有幫國外做。