中保科端六大實績秀AI防勘災無人機、防巡檢機器人助產業升級

亞太地區最大規模的2025年智慧城市展將於18日開幕，身為台灣科技保全產業龍頭的中保科技集團，以最大展區規模參展，成為本屆展會焦點。並以「Smart City All in One」為參展主題，現場更打造360度無人機的沉浸式創新空間，完整呈現消防勘災無人機的多元解決方案，並首度發布最新研發成果「安防巡檢機器人」。

這款結合AI人工智慧與先進感測技術的智能機器人，能自主完成各種安全巡檢任務，大幅提升巡檢效率及安全性，協助城市公安及防災，是象徵科技保全產業邁向智能化、自動化的重要里程碑。

身為智慧城市開創者，中保科在無人機整合平台的應用上堪稱展區內最完整，一口氣展出「安防巡檢」、「消防勘災」以及「自動巡檢」共三款AI無人機應用平台，其中新世代安防巡檢無人機，擁有新一代的AI影像辨識功能，AI可自動偵測入侵者並進行追蹤和拍攝，當AI偵測到入侵人員，無人機可自動開始追蹤，搭配保全系統亦可連動無人機系統，管制中心可由遠端確認現場影像，最重要的是停機收納箱可自動更換無人機電池，也是一大創新。

中保科技董事長林建涵表示，憑藉40多來在影像辨識與緊急救援領域的經驗，已經成功將AI影像分析技術整合至無人機平台，這項創新應用能夠自動偵測與追蹤可疑人員及車輛，並即時將影像傳輸至監控中心，確保快速應對潛在威脅，大幅提升安全防護效率。

中保科技智慧城市本部執行長周興國分析，中保科技開發出整合無人機的解決方案，可幫工地或是建案帶來三大優勢，包括減少巡檢時間：透過無人機可快速覆蓋大範圍區域，大幅縮短人工巡檢所需時間；多角度視野與紀錄：從不同角度進行監控，並完整記錄影像資料；降低巡檢公安風險：透過無人機執行危險區域的巡檢任務，可減少人員暴露於高風險環境的機會，克服艱困區域如高空、狹窄或危險區域，確保無死角監控。

此外，在智慧交通的應用上，中保科也秀出實績應用並訴求智慧城市也要融入城市的美學，中保科在展場上秀出「最美5G智慧桿」，以簡潔設計榮獲IF世界設計大獎，成為智慧城市的新亮點。這款智慧桿不僅提升城市景觀，更整合多項先進功能，包括四車道AI車牌辨識、超速偵測、全方位PTZ攝影機、Wi-Fi熱點、空氣品質監測及4G LTE通訊，並支援多達42種AI功能模組，可依需求靈活配置，應用範圍涵蓋數據監控、環境監測、災害預警及智慧交通等，為城市管理提供全方位解決方案。