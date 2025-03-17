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虎門科技三大引擎齊發 今年業績可望再攀峰

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

軟體解決方案服務商虎門科技（6791）主力產品線CAE（電腦輔助工程）與AI進行應用整合，同時衝刺減碳產品，提供分析模擬軟體工具，CPC（協同產品商務）新產品線也轉型爭取大型企業客戶，工業4.0解決方案今年接單顯著升溫，三大部門營運同步成長，今年業績可望再攀峰。

虎門去年受惠CAE市場需求穩定成長，來自半導體、國防、電動車及高頻通訊等產業需求升溫，帶動全年營收與獲利同創新高，稅後純益達8,682萬元，年增7.72％，已連五年創新高，每股純益4.16元。

虎門指出，AI帶動產品換代升級，企業利用CAE工具提升產品研發與生產效率，CAE市場成長趨勢明確，虎門也積極多元布局，引進更多專業應用模擬分析軟體及量測設備、兼具商務及工業需求的超高速相機等，增加產品線以提高滲透率。

虎門也將AI導入CAE工具，進行應用整合，透過模擬方法的大數據分析，建立預測模型，降低模擬技術門檻及時間成本，提升客戶研發效率。

因應碳盤查需求升溫，虎門已完成範疇一（直接排放）、範疇二（間接排放）溫室氣體盤查系統開發，並陸續提供各面向的解決方案，包括Granta、Endurica、Flownex等分析模擬軟體工具，滿足客戶減碳需求。

虎門另一大產品CPC新產品線SAP S/4HANA、BTP及BTM等，顧問團隊逐漸建置完成，加上受惠市場系統升級需求驅動，虎門表示，今年除持續拓增原有中小企業客戶，也將藉由新產品爭取大型企業客戶，擴大營運規模。

AI 軟體

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