傳台積電欲救英特爾 童子賢：最好停留在傳聞不要發生

日前傳出台積電向輝達等提議入股合資企業方式，營運英特爾晶圓廠。和碩董事長童子賢今天表示，雖然被點名的企業，一樣都是做半導體，但文化差異和生產線排程都不同，「這樣會比較辛苦，最好停留在傳聞，不要發生」。

路透社報導，台積電已向美國晶片設計廠輝達（NVIDIA）等提議入股一家合資企業，負責營運英特爾的晶圓廠。台積電不評論市場傳言。童子賢今天出席集團旗下晶碩新品發表會活動，會後接受媒體採訪提出看法。

童子賢說，台積電幾十年來從事代工，因此生產線可同時有幾個或幾10個不同產品，已經非常熟練。但像英特爾這種整合式原件的製造商，工廠都會針對相應的核心產品，安排產線所需流程，一旦出現外來產品，比如承接晶圓代工，要同時生產5個、甚至幾10個不同的產品，得將生產線調整非常有彈性時，過程就會遭遇調整的困難。

童子賢表示，他曾問過從事這個產業的當事人，當事人面露難色說「其實是蠻辛苦的」。台積電目前在日本、德國、美國都要擴廠，其實已經忙不完，恐怕很難分心去做其他的調整，所以這件事最好還是停留在傳聞，不要發生。

美國亞利桑那州長郝愷悌率團訪台，外界擔心牽動台積電與供應鏈赴美效應。童子賢表示，台灣供應鏈若能拓展到全世界不同地方，應該視為是台灣實力的向外擴張，「不要只是擔心武功祕笈流出去，其實台灣的競爭力並不是靠1本、2本武功祕笈。」

他認為，如果把自己困在台灣走不出去，才要擔心是不是台灣的國際競爭力有問題，無須太擔心供應鏈的事情。