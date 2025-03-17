快訊

冷！周三至周五清晨更冷 北市「這2區」低溫恐跌破10度

MLB／道奇官網形容大谷「俯瞰城市」 隊友直言他是日本版喬丹

比特犬2度開窗跳車咬人 飼主養逾10年：不排除安樂死

貿聯NVIDIA GTC 2025聚焦AI優化互連解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

全球互連解決方案領導供應商貿聯-KY（3665）宣布將參與NVIDIA GTC 2025。此次展會將於2025年3月18日至21日在美國加州聖荷西舉行，貿聯受邀於NVIDIA展位展示旗下最新的先進產品，聚焦互連技術的最新發展。

NVIDIA GTC是全球領先的AI盛會，匯聚來自各地的開發者、業界領袖及創新者，共同探討AI與高效能運算的最新趨勢與未來發展。

貿聯集團運算與運輸事業群資深副總經理林明村表示：「我們很榮幸受邀參加GTC 2025。在這次活動中，我們將展示最新的互連解決方案，並與業界領袖和創新者交流。我們期待利用此次盛會，展示我們的產品如何促進AI和運算領域的進展。」

在此次盛會中，貿聯集團將展示一系列應用於AI基礎設施的產品和解決方案，包括：PCIe Gen5/6高速內部互連解決方案：包括Mini Cool Edge（MCIO）連接線和DA CEM Riser電纜等先進產品線，這些產品不僅能優化空間配置，還能顯著提升AI伺服器的效率。

高功率互連解決方案：包括60A交流輸入連接器、600A直流匯流排連接器（busbar connector）、60A電源線纜（power whips）和42-48OU機櫃匯流排（rack busbar），這些產品不僅可確保高容量數據中心的擴展性，並能提供穩定的電力供應。

AI NVIDIA 貿聯

延伸閱讀

陳其邁率市府團隊赴美 將參訪輝達總部討論專案

輝達GTC暖場秀助燃 迎廣獨占電腦周邊漲停寶座

AI未來三個月話題不斷…用00878簡單布局行情！輝達GTC來了

台股資金 押寶「輝達行情」…法人預期可望帶動反彈

相關新聞

亞利桑那州長快閃訪台拜訪台積電總部 公司回應了

美國亞利桑那州州長凱蒂霍布斯（Katie Hobbs）本周將旋風訪台，外傳預計周一（17日）和台積電（2330）高階主管...

去年全球前十大IC設計業營收合計年增49% 輝達營收居冠

根據TrendForce最新研究，2024年全球前十大IC設計業者營收合計約2,498億美元，年增49%。AI熱潮帶動整...

AMD與IDC合作發布全球調查 82%企業會在年底前購買AI PC

超微（ＡMD）與IDC合作發布全球調查報告，探討美國、英國、法國、德國和日本地區IT決策者所面臨的挑戰，以及隨著AI P...

市場流傳穎崴產品遭扣押 公司最新完整聲明來了

17日上午市場流傳穎崴（6515）產品遭扣押，回應外界詢問，穎崴公司今日下午發布完整之官方回應。

出口市場不穩定 吳誠文：盼透過晶片台灣隊強化內需

日前台積電宣布將於美國加碼投資1000億美元設置晶圓廠，董事長魏哲家強調目前台積電訂單滿載，有擴廠需要才赴美設廠。不過，...

傳台積電欲救英特爾 童子賢：最好停留在傳聞不要發生

日前傳出台積電向輝達等提議入股合資企業方式，營運英特爾晶圓廠。和碩董事長童子賢今天表示，雖然被點名的企業，一樣都是做半導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。