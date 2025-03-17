亞利桑那州長快閃訪台拜訪台積電總部 公司回應了
美國亞利桑那州州長凱蒂霍布斯（Katie Hobbs）本周將旋風訪台，外傳預計周一（17日）和台積電（2330）高階主管與相關供應鏈夥伴見面，周三旋即返回亞利桑那州。凱蒂霍布斯已在個人社群媒體上分享相關訊息，並提到將和台灣產業領袖傳達該州為最適合投資的相關訊息。對於相關議題，台積電今日傍晚完整回應。
台積公司完整回應如下：
我們很榮幸於3月17日接待亞利桑那州州長Katie Hobbs到訪台積公司新竹總部。台積公司高層主管與州長會面並在台積公司於亞利桑那州建設的近期良好進展、綠色製造技術創新等方面進行交流。台積公司非常感謝亞利桑那州政府對公司位於鳳凰城的晶圓廠的支持，相信這次的會面將使我們未來的合作更加緊密。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言