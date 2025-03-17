快訊

亞利桑那州長快閃來台拜訪台積電總部 公司回應了

遺物找到更多證據 金賽綸昔遭威脅：賠償金秀賢《淚之女王》損失

傳「富察」遭祕密起訴 陸國台辦證實：已一審公開宣判

亞利桑那州長快閃訪台拜訪台積電總部 公司回應了

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。 路透
台積電。 路透

美國亞利桑那州州長凱蒂霍布斯（Katie Hobbs）本周將旋風訪台，外傳預計周一（17日）和台積電（2330）高階主管與相關供應鏈夥伴見面，周三旋即返回亞利桑那州。凱蒂霍布斯已在個人社群媒體上分享相關訊息，並提到將和台灣產業領袖傳達該州為最適合投資的相關訊息。對於相關議題，台積電今日傍晚完整回應。

台積公司完整回應如下：

我們很榮幸於3月17日接待亞利桑那州州長Katie Hobbs到訪台積公司新竹總部。台積公司高層主管與州長會面並在台積公司於亞利桑那州建設的近期良好進展、綠色製造技術創新等方面進行交流。台積公司非常感謝亞利桑那州政府對公司位於鳳凰城的晶圓廠的支持，相信這次的會面將使我們未來的合作更加緊密。

台積電 晶圓廠 社群媒體

延伸閱讀

市值型ETF只想到0050？ 股添樂：00905、00922、00923…若台積電條款移除競爭力將大提升

擅自為台積電加碼？ 川普稱台積電擬投資美國2千億美元

川普再提台積電政績 稱魏哲家「商界最受敬重者之一」

經濟日報社論／台積電赴美投資的矛盾與應變

相關新聞

亞利桑那州長快閃訪台拜訪台積電總部 公司回應了

美國亞利桑那州州長凱蒂霍布斯（Katie Hobbs）本周將旋風訪台，外傳預計周一（17日）和台積電（2330）高階主管...

去年全球前十大IC設計業營收合計年增49% 輝達營收居冠

根據TrendForce最新研究，2024年全球前十大IC設計業者營收合計約2,498億美元，年增49%。AI熱潮帶動整...

市場流傳穎崴產品遭扣押 公司最新完整聲明來了

17日上午市場流傳穎崴（6515）產品遭扣押，回應外界詢問，穎崴公司今日下午發布完整之官方回應。

川普要供應鏈全在美國 日半導體政策推手：這不可能

有日本半導體政策推手之稱的日本前眾議員暨自民黨前幹事長甘利明（Akira Amari）今（17日）在玉山論壇表示，「（美...

貿聯亮相 NVIDIA GTC 2025 聚焦AI優化互連解決方案

全球互連解決方案領導供應商貿聯-KY（3665）宣布將參與NVIDIA GTC 2025。此次展會將於2025年3月18...

數發部拚資安產業出海 2026年產值挑戰破千億

數發部拚資安，數位產業署署長林俊秀表示，將以「半導體產業資安」、「國防供應鏈資安」、「後量子密碼技術應用」及「資安產業國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。