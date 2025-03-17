訊聯AI賦能外泌體工藝 成功打進韓、馬及拉美醫美市場

訊聯（1784）17日表示，外泌體保養品正引領全球美容市場新浪潮，國際精品相繼推出仿生外泌體保養妝品，訊聯生技以AI Exosome Foundry平台創新服務，透過AI篩選、純化外泌體等多種技術技術，目前相關產品已打進東北亞韓國、馬來西亞、拉丁美洲的哥倫比亞等等多國市場。

訊聯生技指出，外泌體保養品正引領全球美容市場新浪潮，國際精品相繼推出仿生外泌體保養妝品，光電雷射領導品牌LUMENIS也推出《心動1565外泌體》面膜+精華液，結合外泌體與高保濕修護成分，幫助縮短醫美療程恢復期。

訊聯生技憑藉25年的深厚再生醫學研發實力，2002年即投入外泌體研發技術，2024年更整合旗下訊聯細胞智藥、AI智慧研發團隊、多種來源的外泌體研發技術，以AI Exosome Foundry平台創新服務，透過AI篩選、純化外泌體到設計製程，為客戶提供妝品原料調配、客製化代工與新品開發的一站式服務。

訊聯生技表示，該公司開創跨18業態應用，包括中草藥、動物、婦產科、光電雷射等，成功推向國際市場，為全球生技與美容產業帶來創新突破。目前海外市場進展包括：

一，在東北亞市場，訊聯外泌體原料打進全球妝品出口排名第四、K-Beauty重鎮韓國，為當地醫療器材商製成醫學美容皮膚促進劑（cosmetics skin booster），並取得韓國食藥部（MFDS）化妝品類別登記，於市場銷售。

二，訊聯外泌體製品已取得馬來西亞國家藥品管理局（NPRA）妝品註冊許可，搶進皮膚、毛髮、慢性傷口等健康保健市場；更以外泌體原料研發代工Exosome Foundry服務，結盟馬來西亞業者並透過在地銷售網路，擴大提供高品質的產品與服務。

三，訊聯外泌體透過拉丁美洲最著名的醫美器材與保養品代理商進行產品登記，打進哥倫比亞醫療通路，透過實體及線上網絡雙軌並進，並與南美洲擁有大量粉絲的KOL強強聯手，進一步擴大至拉丁美洲鄰近各國醫美市場。

訊聯生技表示，該公司獲准《特管辦法》核可計畫已達63項，再生醫學類脂肪幹細胞獲准件數最多；訊聯接受癌症免疫細胞治療CIK委託製備，除了實體癌第4期之外，實體癌第1至3期/經標準治療無效的細胞治療計畫，也獲核可製備。