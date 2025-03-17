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中華電信大帶小攜12家AI新創團隊秀技術、登智慧城市展

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信龍頭中華電信（2412）近年積極扶植新創團隊，並舉辦5G加速器，強化新創團隊競爭力，中華電信表示，中華電信5G加速器攜手12家新創團隊參展智慧城市，展示結合5G與AI技術的智慧城市創新服務，以協助政府及國內外企業推動城市轉型及淨零應用，並將台灣優秀的新創企業推向國際市場。

2025年台北智慧城市展（Smart City 2025）將於3月18日至3月21日在台北南港展覽館2館登場。

中華電信表示，運用5G專網及AI技術優勢、ESG與醫療創新應用，成功拓展及協助企業客戶數位升級與智慧轉型。

此外，中華電信指出，攜手歷屆5G加速器優質團隊，包括Authme數位身分、COMMEET、谷林運算、岳鼎智慧能源、律果科技、泰科動力、博誠電子、智捷生醫、愛吠的狗、繁晶科技、鎮鎧科技，以及內部育成團隊InventAI等共同參與展出。

中華電信5G加速器新創團隊展示重點包括5G、AloT物聯網、AI人工智慧、智慧治理、交通、金融、零售、醫療、綠色淨零等創新服務，持續為台灣產業注入新動能。

中華電信表示，內部育成InventAI的DeepFlow 和DeepVoice致力於打造友善且高效的人工智慧解決方案；Authme數位身分的AI身分驗證系統，強化金融與公共服務中的數位交易安全;律果科技的法務合約管理平台，以數位化與自動化簡化企業法務流程；COMMEET的智能費用管理系統、AI OCR、數位企業卡，提供企業一體化支出平台；愛吠的狗提供跨平台AI代理人「AI AMAZE 慧星大使」，協助企業建立精準可控的生成式AI擬真人服務應用。團隊充分展現5G x AI應用的影響力與商業價值。

中華電信也以5G結合AIoT創新應用，串連產業數位韌性，中華電信表示，以5G最快網路、最佳頻段、最廣涵蓋，及最多基地台的基礎建設優勢，為5G加速器團隊提供最佳創新服務的驗證，繁晶科技O-RAN大規模MIMO RU、衛星和地面站的基頻晶片解決方案；谷林運算利用邊緣運算無縫整合機器和感測器，提供可快速部署的AIoT數據收集解決方案；泰科動力的TMR系列自主移動搬運機器人、Nexano 微型倉儲分揀系統；博誠電子的魔塊物聯網傳感器，多模態AI結合視覺與各種感測功能。以5G網路實現企業高效管理，促進產業核心競爭力提升，驅動未來創新發展。

此外，5G加速器團隊也展示ESG與智慧醫療創新服務應用，中華電信指出，鎮鎧科技無人水面航行器開發、漁港水面清潔及水質測量／監測；岳鼎智慧能源的智慧能源管理技術，優化再生能源使用；智捷生醫利用自主研發的AI引擎，將2D黑白醫學影像轉換為3D立體影像，為醫學應用提供快速辨識的影像處理和應用。

5G AI 中華電信

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