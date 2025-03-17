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IDC：商用AI PC到2028年 出貨量將成長到1.38億台

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

超微（AMD）與IDC合作發布全球調查報告的最新結果，深入探討美國、英國、法國、德國和日本地區IT決策者所面臨的挑戰，以及隨著AI PC開始大量出貨，他們如何調整其AI策略。調查顯示，IT決策者對人工智慧（AI）為其組織帶來的益處持樂觀態度，同時也強調了影響AI被廣泛採用的關鍵因素。其中，報告發現企業大幅加速AI PC的更新計畫，有82%的IT決策者表示他們計劃在年底前購買AI PC。

IDC預測，2024年商用AI PC達到2,440萬台，占商用電腦市場比重達17.9%。而到2028年，商用AI PC將成長到1.38億台，占所有商用電腦出貨量的93.9%。

新報告基於2023年的AMD調查，將IDC的新報告與2023年AMD調查結果進行對比，並揭示以下重點：一、安全風險（32%）仍然是IT決策者採用雲端AI的主要障礙，但相比2023年的67%已有所下降。

二、IT決策者對AI PC提升生產力的樂觀程度提升至76%，2023年的數據為67%。三、大多數IT決策者（82%）認為AI PC將對員工產生積極影響，並預計將在2025年年底前投資於AI PC。

AI IDC

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