宏達電攻走動式VR展覽 再推凡爾賽宮新作品

宏達電（2498）持續轉型，強化非硬體領域布局，預計今年VR展覽相關收入要邁向翻倍，17日其旗下VIVE Arts 攜手凡爾賽宮，透過HTC VIVE 大場域實景娛樂（LBE）技術，宣布聯手推出最新走動式VR展覽「凡爾賽：太陽王的失落花園」。

宏達電這項VR展覽內容長度約25分鐘，該公司指出，將可帶領觀眾近距離重訪近四百年來消失的王室歷史及路易十四時期遺產。展覽是由VIVE Arts、擅長創作沉浸式敘事內容的法國團隊GEDEON Experiences、Small Creative，以及法國凡爾賽宮聯合製作，線上預訂已開跑，展出期間為3月25日至2026年1月4日於凡爾賽宮正式開放。

宏達電提到，參與展覽的觀眾戴上VIVE Focus Vision頭盔，將回到1682年凡爾賽宮權力鼎盛時期，踏入三座極具有歷史代表性的遺跡，包括當時的皇家動物園，曾陳列來自全球的珍禽異獸，以及忒提斯洞穴，以水景與貝殼裝飾打造的華麗空間，最終因宮殿擴建而被拆除；還有迷宮花園，由錯綜樹籬與39座寓言噴泉組成，後被改建為王后樹林。透過VIVE Arts的沉浸式科技，這些已消逝的宮廷景觀得以重現。

凡爾賽宮表示，每年約有840萬人次造訪該地，希望透過這次VR展覽能吸引更多人前來參觀。訪客初見這裡，總是驚嘆很美、很壯觀，但這是一個非常廣大的區域，可能需要幾個小時參觀，也無法看到宮殿在太陽王（路易十四）決定建造這座城堡時的真實樣貌。透過VR體驗能穿越回到路易十四統治時期，見證太陽王時代花園的樣貌。

凡爾賽宮也強調，雖然建築景觀不能移動，但VR展覽設備可以帶到世界各地，期盼這個VR體驗也能在其他地方展出，讓更多人更深入地了解凡爾賽宮的歷史。

宏達電近年加強投資力道，逐漸從全球各地VR展覽票房獲得分潤，並繼續推出新內容與擴點。針對今年三大重點成長領域，宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎日前預期，將以VR展覽成長幅度最大，相關業務去年已大幅提升，今年有機會再翻倍。

VIVE Arts已推出過多款VR展覽作品，包括近日在世界行動通訊大會（MWC 2025）展示的「聖家堂：永恆高第」，另外還有「消失的法老—胡夫金字塔沈浸式探索體驗展」、「巴黎聖母院沉浸式探索體驗展」等。