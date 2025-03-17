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貿聯亮相 NVIDIA GTC 2025 聚焦AI優化互連解決方案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
晶片大廠輝達（NVIDIA）的GTC大會即將於17日在加州聖荷西登場，其中以該公司創辦人暨執行長黃仁勳擔綱的主題演講最受市場矚目。（路透）
晶片大廠輝達（NVIDIA）的GTC大會即將於17日在加州聖荷西登場，其中以該公司創辦人暨執行長黃仁勳擔綱的主題演講最受市場矚目。（路透）

全球互連解決方案領導供應商貿聯-KY（3665）宣布將參與NVIDIA GTC 2025。此次展會將於2025年3月18日至21日在美國加州聖荷西舉行，貿聯受邀於NVIDIA展位展示旗下最新的先進產品，聚焦互連技術的最新發展。

NVIDIA GTC是全球領先的AI盛會，匯聚來自各地的開發者、業界領袖及創新者，共同探討AI與高效能運算的最新趨勢與未來發展。貿聯集團運算與運輸事業群資深副總經理林明村表示：「我們很榮幸受邀參加GTC 2025。在這次活動中，我們將展示最新的互連解決方案，並與業界領袖和創新者交流。我們期待利用此次盛會，展示我們的產品如何促進AI和運算領域的進展。」

在此次盛會中，貿聯集團將展示一系列應用於AI基礎設施的產品和解決方案，包括：PCIe Gen5/6高速內部互連解決方案：包括Mini Cool Edge(MCIO)連接線和DA CEM Riser電纜等先進產品線，這些產品不僅能優化空間配置，還能顯著提升AI伺服器的效率。

高功率互連解決方案：包括60A交流輸入連接器、600A直流匯流排連接器(busbar connector)、60A電源線纜(power whips)和42-48OU機櫃匯流排(rack busbar)，這些產品不僅可確保高容量數據中心的擴展性，並能提供穩定的電力供應。

AI NVIDIA 貿聯

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