快訊

影／台中母女逛誠品被當賊5警包圍 市警局長道歉了

「新品種超巨菊花」長2隻腳到處跳 專家揭罕見高貴身價

又是牠「故技重施」！11天前才開窗跳車狂咬騎士 比特犬今再犯

數發部拚資安產業出海 2026年產值挑戰破千億

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
數發部部長黃彥男。圖／本報系資料照片
數發部部長黃彥男。圖／本報系資料照片

數發部拚資安，數位產業署署長林俊秀表示，將以「半導體產業資安」、「國防供應鏈資安」、「後量子密碼技術應用」及「資安產業國際輸出」等4大策略，建構台灣成為全球值得信賴的資安夥伴，創造台灣資安產業國際優勢，推動資安產業產值由去年的817億元到2026年突破1000億元。

林俊秀表示，台灣半導體產業供應鏈布局全球、資安防護至關重要，因此數產署與台積電、國際半導體產業協會(SEMI)及工研院合作，推動半導體設備資安標準SEMI E187，輔導國內資安業者建立標準合規能量，並協助設備商通過第三方合格性驗證。

林俊秀表示，著眼於台灣產業供應鏈逐步進軍國際設廠，數產署未來將更進一步率先建立SEMI E187認驗證制度，鞏固台灣在全球半導體產業的關鍵地位。

另因應國際趨勢，數產署也積極投入研發後量子密碼（Post-Quantum Cryptography, PQC）資安技術，並推出PQC公版平台，協助業者藉此加值相關應用產品、降低業者研發成本；同時攜手中央研究院、鴻海研究院、產業公協會及多家企業成立「後量子資安產業聯盟」，推動PQC資安技術應用推廣與人才培育，透過整合後量子密碼及我國半導體產業優勢，協助台灣產業提前抵禦量子電腦威脅。

隨著國際局勢快速變遷及產業蓬勃發展，數發部表示，提升資安能量是確保台灣產業韌性的關鍵要素，建立健全的資安產業更是不可或缺的重點基礎，在各界共同努力下，台灣資安業者持續辦理上市櫃，資安產業產值更已於2024年突破新台幣817億元，也將在2026年挑戰1000億元。

資安

延伸閱讀

促進資安產業 將發展後量子密碼技術

偉康衝刺高毛利產品

醫院接連遭駭 資安署列重點輔導加強實兵演練

華擎旗下東擎 iEP-5010G 榮獲 IEC 62443-4-2 認證

相關新聞

去年全球前十大IC設計業營收合計年增49% 輝達營收居冠

根據TrendForce最新研究，2024年全球前十大IC設計業者營收合計約2,498億美元，年增49%。AI熱潮帶動整...

市場流傳穎崴產品遭扣押 公司最新完整聲明來了

17日上午市場流傳穎崴（6515）產品遭扣押，回應外界詢問，穎崴公司今日下午發布完整之官方回應。

貿聯亮相 NVIDIA GTC 2025 聚焦AI優化互連解決方案

全球互連解決方案領導供應商貿聯-KY（3665）宣布將參與NVIDIA GTC 2025。此次展會將於2025年3月18...

數發部拚資安產業出海 2026年產值挑戰破千億

數發部拚資安，數位產業署署長林俊秀表示，將以「半導體產業資安」、「國防供應鏈資安」、「後量子密碼技術應用」及「資安產業國...

全球前十大 IC 設計商營收年增49%！NVIDIA 囊括半數占比

根據研調機構集邦（TrendForce）最新研究顯示，2024年全球前十大IC設計業者營收合計約2,498億美元，年增高...

帛琉聘宏碁創辦人施振榮 為高級經濟顧問

帛琉總統惠恕仁17日於帛琉首都科羅爾頒發高級經濟顧問聘書給宏碁集團（2353）創辦人施振榮，同時雙方並簽署合作備忘錄，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。