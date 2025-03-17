數發部拚資安產業出海 2026年產值挑戰破千億

數發部拚資安，數位產業署署長林俊秀表示，將以「半導體產業資安」、「國防供應鏈資安」、「後量子密碼技術應用」及「資安產業國際輸出」等4大策略，建構台灣成為全球值得信賴的資安夥伴，創造台灣資安產業國際優勢，推動資安產業產值由去年的817億元到2026年突破1000億元。

林俊秀表示，台灣半導體產業供應鏈布局全球、資安防護至關重要，因此數產署與台積電、國際半導體產業協會(SEMI)及工研院合作，推動半導體設備資安標準SEMI E187，輔導國內資安業者建立標準合規能量，並協助設備商通過第三方合格性驗證。

林俊秀表示，著眼於台灣產業供應鏈逐步進軍國際設廠，數產署未來將更進一步率先建立SEMI E187認驗證制度，鞏固台灣在全球半導體產業的關鍵地位。

另因應國際趨勢，數產署也積極投入研發後量子密碼（Post-Quantum Cryptography, PQC）資安技術，並推出PQC公版平台，協助業者藉此加值相關應用產品、降低業者研發成本；同時攜手中央研究院、鴻海研究院、產業公協會及多家企業成立「後量子資安產業聯盟」，推動PQC資安技術應用推廣與人才培育，透過整合後量子密碼及我國半導體產業優勢，協助台灣產業提前抵禦量子電腦威脅。

隨著國際局勢快速變遷及產業蓬勃發展，數發部表示，提升資安能量是確保台灣產業韌性的關鍵要素，建立健全的資安產業更是不可或缺的重點基礎，在各界共同努力下，台灣資安業者持續辦理上市櫃，資安產業產值更已於2024年突破新台幣817億元，也將在2026年挑戰1000億元。