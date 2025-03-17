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市場流傳穎崴產品遭扣押 公司最新完整聲明來了

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
穎崴董事長王嘉煌（左）及全球業務資深副總經理陳紹焜。圖／本報系資料照片
穎崴董事長王嘉煌（左）及全球業務資深副總經理陳紹焜。圖／本報系資料照片

17日上午市場流傳穎崴（6515）產品遭扣押，回應外界詢問，穎崴公司今日下午發布完整之官方回應。

穎崴公司完整聲明回應如下：

穎崴17日正式聲明，本公司及所屬子公司均未涉及任何檢調單位之搜索行動。公司各項營運及生產作業均維持正常運作，且本公司所有產品皆受合法專利權保護。

針對近期市場上流傳之不實言論，本公司基於維護股東權益、保障各利害關係人權利及捍衛企業商譽之立場，保留採取法律行動之權利，以維護集團形象及商業利益。

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