帛琉聘宏碁創辦人施振榮 為高級經濟顧問

帛琉總統惠恕仁17日於帛琉首都科羅爾頒發高級經濟顧問聘書給宏碁集團（2353）創辦人施振榮，同時雙方並簽署合作備忘錄，將以台灣產業發展的成功經驗，積極協助推動帛琉本地的經濟發展，為帛琉創造機會並擴大影響力，為此雙方將在多項領域展開創新商業模式的合作。

施振榮等台灣投資考察團一行人是在15日前往帛琉，16日帛琉總統還親自陪同投資考察團體驗帛琉海上觀光。17日帛琉總統並正式頒發證書給施振榮，希望他能以過去創業的成功經驗來協助帛琉推動經濟發展。施振榮也致贈總統由施太太準備的故宮「王圖柄荷花」黃金畫做為回禮。

施振榮表示，帛琉是台灣的友邦，外交部目前正積極推動榮邦計畫，民間的業者也可以一同參與。尤其台灣已成為「科技島」，同時也是世界的「創新矽島」，正可藉由台灣產業建立高科技產業及經營生態圈的經驗，來協助友邦推動在地產業的發展。

為此，依據帛琉當地經濟發展的需求，目前初步選定在包括健康、生物多樣性、能源、數據與通訊領域的商業發展，以及高端旅遊產業的建立、帛琉的品牌建設等領域展開合作，透過在帛琉試點推動多項計畫與投資，待有初步的成果後，讓帛琉成為其他島國的示範標竿，將經驗分享至太平洋其他島國。

施振榮指出，雙方具體的合作計畫目前還正在洽談規劃中，諸如健康產業將建立在帛琉傳統醫藥的基礎上，未來可與台灣的中醫藥研究團隊及國合會合作；在推動生物多樣性方面將透過與中研院及保利馬公司合作，建立新型e-DNA（環境DNA）基因庫。

至於在能源計畫方面，帛琉規劃2025年將在島嶼建置首套藍色能源系統（Blue Energy System），利用貝里琉島的剩餘太陽能電力，並融合可回收太陽能板、高空風能及智能風箏技術；數據與通訊將應用水下通訊技術，實現即時聲音與影像直播，並利用獨立於衛星和4-5G的SeaNet（AM電波技術）。

此外，在高端旅遊的推動方面，施振榮指出，目前規劃與雄獅旅遊合作，初步先在貝里琉島（Peleliu）提供深度體驗；至於帛琉當地投資首艘的Porrima 77生態旅遊船，將拓展高端潛水客層與生態旅遊市場，目前規劃與日本的基金會合作。同時也規劃與Blue Diving Alliance及PADI推廣帛琉在地的潛水旅遊。

施振榮強調說，推動雙方的合作，很重要就是要落實王道精神，很重要的關鍵就是要「利益相對平衡」，讓台灣與當地產業的合作夥伴共享利益，如此才能攜手合作共創多贏。

在雙方簽署合作備忘錄後，帛琉總統今年5月來台訪問時，也將規劃代表團訪問台灣高雄的興達港，參觀Porrima P111船隻目前升級改造情況，並了解船上各項科技，以及參訪Wistron的高空風能試驗場，以進一步落實相關計畫。