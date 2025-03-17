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集邦：買方增加採購 NAND Flash價格有望提早回升

中央社／ 新竹17日電

市調機構集邦科技今天表示，在漲價預期心理效應，買方自3月起積極增加採購量，有助於價格提早回升，預期NAND Flash晶圓第2季合約價有望止跌反彈。

繼美光（Micron）和晟碟（SanDisk）陸續宣布漲價後，長江存儲零售商也跟進宣布調漲儲存型快閃記憶體（NAND Flash）售價，市場估計漲幅將逾10%，使得第2季NAND Flash價格走勢較預期強勢。

集邦科技分析師敖國鋒表示，買方因預期2025年下半年NAND Flash可能漲價，自3月起開始積極增加採購量，這將有助於價格提早回升，預期NAND Flash晶圓第2季合約價有望止跌反彈。

集邦科技先前預期，受傳統淡季效應影響，2025年第1季NAND Flash營收可能季減20%，不過，隨著供應商減產，NAND Flash價格可望於第1季逐步落底，產業景氣將於下半年重回上升軌道。

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