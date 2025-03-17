促進資安產業 將發展後量子密碼技術

「盼推動半導體產業資安、接軌國際資安標準、投資量子電腦密碼技術，發展台灣資安產業！」數位產業署長林俊秀17日介紹如何發展台灣資安產業，包括利用台灣建立的SEMI E187半導體資安標準推廣到全世界，還有訓練美國CMMC資安標準的人才，輔導更多產業能與美國政府做生意，還有推動後量子密碼技術，抵禦量子電腦破解密碼的威脅。

接軌美國國防標準

林俊秀表示，希望以「半導體產業資安」、「國防供應鏈資安」、「後量子密碼技術應用」及「資安產業國際輸出」4大面向，強化台灣資安產業發展。半導體產業部分，之前由於台積電2018年的資安事件，數產署與台積電、國際半導體協會合作，推出SEMI E187資安標準，全球其他半導體廠商也可運用。

國防供應鏈部分，林俊秀指出，美國國防部推動「網路安全成熟度模型驗證」（CMMC），數產署也請美方培育CMMC人才，還有讓更多廠商，包括漢翔等通過CMMC驗證，未來可以發展CMMC的第三方驗證機制，輔導更多廠商符合美國標準，進而與美方有更多合作與發展機會。

預防量子電腦研發

後量子密碼技術應用方面，數產署官員表示，未來將積極投入相關技術，避免政府、關鍵基礎設施等密碼遭到量子電腦破解。數發部次長林宜敬強調，美、中都在發展量子電腦技術，且不見得會公布最新研究進度，因此要先投資「後量子密碼技術」，避免未來相關設備的密碼等防護機制遭到量子電腦破解。

「希望能在明年達成千億台幣產值！」林俊秀表示，近來也透過台灣資安大會與國際駭客年會等方式，推廣台灣資安產業，今年國內總產值已經達到817億台幣，希望明年可以突破1千億。

台灣標準推廣全球

被問到發展半導體資安的緣由，林宜敬回應說，若採用美國與歐洲的標準，必除了申請驗證的費用以外，還要邀請相關產業的人來台、付顧問費等，如今台積電有設立資安標準驗證，國內也有許多廠商了解相關機制，隨著台積電在全世界大幅擴廠，也可推動本土資安產業國際化，採用與台積電規格相符的標準。

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