宏達電攜手凡爾賽宮打造《凡爾賽：太陽王的失落花園》

宏達電（2498）旗下致力於結合文化藝術與創新科技的VIVE Arts團隊，與法國凡爾賽宮首次合作VR沉浸式體驗，共同推出《凡爾賽：太陽王的失落花園》，透過HTC VIVE 大場域實景娛樂（Location-Based Entertainment, LBE）技術，帶領觀眾近距離重訪近四百年來消失的王室歷史和路易十四時期遺產，重現17世紀的法國輝煌歲月。3月25日正式開放線上預訂。

此次沉浸式體驗，是由支持全球新興藝術實驗與科技倡議的VIVE Arts、擅長創作沉浸式敘事內容的法國知名團隊 GEDEON Experiences、Small Creative 以及法國凡爾賽宮聯合製作，展出期間為2025年3月25日至2026年1月4日於凡爾賽宮正式開放。

在這趟時長25分鐘的VR之旅，觀眾戴上VIVE Focus Vision，在凡爾賽宮首席花園設計師安德烈・勒諾特爾（André Le Nôtre）的帶領下，透過VIVE大場域實景娛樂（LBE）技術，帶領觀眾回到 1682 年凡爾賽宮權力鼎盛時期，穿梭於這些昔日法國王公貴族娛樂與權力象徵之地，親身感受藝術、建築與王權交織出的光輝年代。

透過科學、歷史與藝術的精確還原，觀眾將踏入三座極具有歷史代表性的遺跡－皇家動物園（Royal Menagerie），曾陳列來自全球的珍禽異獸，象徵路易十四的權力野心；忒提斯洞穴（Grotto of Tethys），以水景與貝殼裝飾打造的華麗空間，最終因宮殿擴建而被拆除；以及迷宮花園（Labyrinth Grove），由錯綜樹籬與39座寓言噴泉組成，原為王儲的教育場域，後被改建為王后樹林。如今，透過VIVE Arts的沉浸式科技，這些已消逝的宮廷景觀得以重現，觀眾可以「在今日的凡爾賽宮重返昔日的凡爾賽宮」，親身走進歷史自由探索。

VIVE Arts 執行總監葉心宇表示，這項合作計畫，不僅延續了 VIVE Arts 多年來與全球頂尖文化機構的合作經驗，更展示了XR沉浸式科技及VIVE大場域實景娛樂技術和引領全球文化體驗，讓過去的歷史與藝術重獲新生，向當代觀眾開啟全新的文化探索之門。

法國凡爾賽宮主席 Christophe Leribault 提到，凡爾賽宮的歷史始終與科學創新並行，從最精密的時鐘到人類首次熱氣球飛行，如今，VR 科技不僅延續這一傳統，更讓我們有機會探索那些曾經被視為永遠消失的宮廷景觀。

GEDEON Experiences 總經理 Agnès Garaudel 表示，透過 VR 技術，將能夠帶領觀眾穿越時空，親身感受這些歷史瞬間。這不僅是一種嶄新的知識傳遞方式，更是一場充滿情感共鳴的歷史體驗。

Small Creative 製作總監 Vincent Guttmann 則強調，相較於單向傳遞的資訊，沉浸式體驗能更深刻地留存於人的記憶之中。Small Creative希望透過技術與敘事的結合，讓觀眾在不知不覺中穿越時空，沉醉於歷史與文化的交會點。