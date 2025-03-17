快訊

影分身之術？「柯文哲」路邊喝牛肉湯 萬人稱奇：少一動作不像

花錢還得求讓位？忠實乘客怨台鐵「印度化」：超難擠進車廂

MLB／就是想看大谷翔平 東京開幕戰黃牛票喊到200萬日圓

宏達電攜手凡爾賽宮打造《凡爾賽：太陽王的失落花園》

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）旗下致力於結合文化藝術與創新科技的VIVE Arts團隊，與法國凡爾賽宮首次合作VR沉浸式體驗，共同推出《凡爾賽：太陽王的失落花園》，透過HTC VIVE 大場域實景娛樂（Location-Based Entertainment, LBE）技術，帶領觀眾近距離重訪近四百年來消失的王室歷史和路易十四時期遺產，重現17世紀的法國輝煌歲月。3月25日正式開放線上預訂。

此次沉浸式體驗，是由支持全球新興藝術實驗與科技倡議的VIVE Arts、擅長創作沉浸式敘事內容的法國知名團隊 GEDEON Experiences、Small Creative 以及法國凡爾賽宮聯合製作，展出期間為2025年3月25日至2026年1月4日於凡爾賽宮正式開放。

在這趟時長25分鐘的VR之旅，觀眾戴上VIVE Focus Vision，在凡爾賽宮首席花園設計師安德烈・勒諾特爾（André Le Nôtre）的帶領下，透過VIVE大場域實景娛樂（LBE）技術，帶領觀眾回到 1682 年凡爾賽宮權力鼎盛時期，穿梭於這些昔日法國王公貴族娛樂與權力象徵之地，親身感受藝術、建築與王權交織出的光輝年代。

透過科學、歷史與藝術的精確還原，觀眾將踏入三座極具有歷史代表性的遺跡－皇家動物園（Royal Menagerie），曾陳列來自全球的珍禽異獸，象徵路易十四的權力野心；忒提斯洞穴（Grotto of Tethys），以水景與貝殼裝飾打造的華麗空間，最終因宮殿擴建而被拆除；以及迷宮花園（Labyrinth Grove），由錯綜樹籬與39座寓言噴泉組成，原為王儲的教育場域，後被改建為王后樹林。如今，透過VIVE Arts的沉浸式科技，這些已消逝的宮廷景觀得以重現，觀眾可以「在今日的凡爾賽宮重返昔日的凡爾賽宮」，親身走進歷史自由探索。

VIVE Arts 執行總監葉心宇表示，這項合作計畫，不僅延續了 VIVE Arts 多年來與全球頂尖文化機構的合作經驗，更展示了XR沉浸式科技及VIVE大場域實景娛樂技術和引領全球文化體驗，讓過去的歷史與藝術重獲新生，向當代觀眾開啟全新的文化探索之門。

法國凡爾賽宮主席 Christophe Leribault 提到，凡爾賽宮的歷史始終與科學創新並行，從最精密的時鐘到人類首次熱氣球飛行，如今，VR 科技不僅延續這一傳統，更讓我們有機會探索那些曾經被視為永遠消失的宮廷景觀。

GEDEON Experiences 總經理 Agnès Garaudel 表示，透過 VR 技術，將能夠帶領觀眾穿越時空，親身感受這些歷史瞬間。這不僅是一種嶄新的知識傳遞方式，更是一場充滿情感共鳴的歷史體驗。

Small Creative 製作總監 Vincent Guttmann 則強調，相較於單向傳遞的資訊，沉浸式體驗能更深刻地留存於人的記憶之中。Small Creative希望透過技術與敘事的結合，讓觀眾在不知不覺中穿越時空，沉醉於歷史與文化的交會點。

延伸閱讀

MLB／沉浸式體驗大聯盟 王啟恩與聽友揪團看春訓

宏達電財報／去年每股虧4.11元 連六年呈現虧損

宏達電攻VR展覽 有斬獲

宏達電實景娛樂助攻 邁向歐洲

相關新聞

擅自為台積電加碼？ 川普稱台積電擬投資美國2千億美元

美國總統川普近日受訪再度提到台積電董事長魏哲家，除了稱他是「商界最受敬重的人之一」，竟為台積電的投資金額加碼，從原來1000億美元增加到2000億美元。

宏碁施振榮獲聘「帛琉高級經濟顧問」 加碼簽 MOU 助合作

宏碁集團（2353）創辦人施振榮於17日獲帛琉總統惠恕仁在帛琉首都科羅爾頒發高級經濟顧問聘書，同時雙方也現場簽署合作備忘...

高雄亞灣智慧公宅二期評選出爐 將提供650戶社宅

配合「亞灣2.0智慧創新園區」等項開發計畫，高雄市政府完成「前鎮亞灣智慧公宅公辦都更案」第二期工程實施者綜合評選，都發局...

帛琉聘宏碁創辦人施振榮 為高級經濟顧問

帛琉總統惠恕仁17日於帛琉首都科羅爾頒發高級經濟顧問聘書給宏碁集團（2353）創辦人施振榮，同時雙方並簽署合作備忘錄，將...

促進資安產業 將發展後量子密碼技術

「盼推動半導體產業資安、接軌國際資安標準、投資量子電腦密碼技術，發展台灣資安產業！」數位產業署長林俊秀17日介紹如何發展…

放空小作文狙擊 穎崴聲明：並無遭假扣押 營運正常

近期市場詭譎放空小作文又開始針對特定標的狙擊，今日並點名穎崴（6515），穎崴科技今日也針對資本市場不實傳言發布澄清聲明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。