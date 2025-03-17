聽新聞
0:00 / 0:00
放空小作文狙擊 穎崴聲明：並無遭假扣押 營運正常
近期市場詭譎放空小作文又開始針對特定標的狙擊，今日並點名穎崴（6515），穎崴科技今日也針對資本市場不實傳言發布澄清聲明。
完整聲明如下：
穎崴科技今（17）日表示，穎崴科技旗下資產並無遭假扣押一事，公司營運、生產作業一切正常，穎崴所有產品皆受合法專利保護。
針對市場有心人士流傳不實傳言，穎崴科技基於捍衛股東及各利害關係人之權益，並保護企業商譽，將保留通過法律手段維護集團形象及利益的權利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言