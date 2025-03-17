放空小作文狙擊 穎崴聲明：並無遭假扣押 營運正常

近期市場詭譎放空小作文又開始針對特定標的狙擊，今日並點名穎崴（6515），穎崴科技今日也針對資本市場不實傳言發布澄清聲明。

完整聲明如下：

穎崴科技今（17）日表示，穎崴科技旗下資產並無遭假扣押一事，公司營運、生產作業一切正常，穎崴所有產品皆受合法專利保護。

針對市場有心人士流傳不實傳言，穎崴科技基於捍衛股東及各利害關係人之權益，並保護企業商譽，將保留通過法律手段維護集團形象及利益的權利。