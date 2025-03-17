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川普擅自為台積加碼赴美？ 台積不隨起舞 回應以宣布為主

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

美國總統川普近日受訪稱讚台積電董事長魏哲家是「商界最受敬重的人之一」，卻幫台積電的投資金額加碼，從原來1000億美元增加到2000億美元，台積電今日不隨川普起舞，回應「一切以宣布為主」。

台積電日前宣布增加在美增加投資1000億美元，包括新建三座晶圓廠、二座封裝廠及一座研發中心，使台積電在美投資金額增至1650億美元，是美國半導體史上最大投資案。台積電此一宣布順了川普提提美國製造的政策，卻也引來外界台灣「矽盾」不見、技術被掏空的爭議。

川普志得意滿，不僅頻改口稱魏哲家是「商界最受敬重的人之一」，他接受電視節目「全力以赴」（Full Measure）保守派主持人艾特基森（Sharyl Attkisson）訪問，也大力宣揚是他運用關稅政策帶來的效果。川普表示，台積電因為關稅，所以來美國投資；川普說，如果魏哲家不來，台積電進口到美國的產品將會付出非常高昂的關稅。

不過魏哲家日前協同賴清德總統舉行記者會，提出加碼千億美元投資是應客戶強勁需求，與川普所稱的是因關稅壓力，顯得各說各話。

如今川普擅自將台積電赴美投資金額由千億美元增至2000億美元，台積電還是不隨之起舞，強調一切以先前宣布為主。

台積電 川普

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