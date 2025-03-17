中科院無人機專利與技術釋商 爭取去紅供應鏈市場

中科院今天指出，將以紅雀三型、銳鳶二型以及騰雲無人機等機型作為無人機專利與技術釋商標的，提供國內廠商參與合作的機會，有效提升國產無人機自製率，厚植關鍵產業鏈及促進其升級，爭取全球去紅供應鏈的市場。

中科院指出，依據科技基本法訂定釋商合作辦法，透過技術服務或技術移轉等方式，開放給國內合格的廠商有償使用，以提升國產自製率與產業規模，落實國防自主，並進一步爭取國際市場訂單。

針對專利與技術釋商機型，中科院表示，現階段規劃以現有紅雀三型、銳鳶二型，以及騰雲等3款無人機作為釋出標的，且均已完成測試驗證；如紅雀三型的動力設計組件、通訊電力整合、地面導控平板，銳鳶二型的生產製造、系統整合、構型設計及技術諮詢，騰雲無人機的複材機體、天線追蹤及自動起降技術等項，皆能技轉或授權國內廠商進行生產。

中科院指出，目前產業界十分踴躍，已有國內多家知名廠商爭取。

中科院表示，近期為帶動無人機產業發展，將以「不收取權利金、不指定廠商，僅於有銷售實績時分享利潤」的模式，全方位開拓市場，爭取民眾支持，而欲申請技術授權、移轉的廠商，可向中科院提出服務需求，共同打造台灣自主無人機供應鏈。