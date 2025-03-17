Ethisphere連續第三年評選科林研發為全球最具商業道德企業

科林研發（Lam Research ）宣布獲得 Ethisphere的2025年全球最具商業道德企業（World's Most Ethical Companies）的表彰。科林研發是今年上榜名單中唯一一家晶圓製造設備供應商。

2025 年全球最具道德企業是由Ethisphere根據對240多項標準的評估確定的，這些標準涉及一流的道德與合規、治理、道德文化、環境與社會影響以及支援強大價值鏈的措施。今年，來自19個國家和44 個產業的136名得獎者獲得表彰。

科林研發首席合規長Pearl Del Rosario表示，連續第三年被 Ethisphere 評為「全球最具商業道德企業」之一，這證明科林研發持續致力於以正確的方式展開業務。