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Ethisphere連續第三年評選科林研發為全球最具商業道德企業

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
全球最大半導體蝕刻設廠商科林研發稍早宣布推出創新乾式光阻技術，可協助先進製程良率再進化。（美聯社）
全球最大半導體蝕刻設廠商科林研發稍早宣布推出創新乾式光阻技術，可協助先進製程良率再進化。（美聯社）

科林研發（Lam Research ）宣布獲得 Ethisphere的2025年全球最具商業道德企業（World's Most Ethical Companies）的表彰。科林研發是今年上榜名單中唯一一家晶圓製造設備供應商。

2025 年全球最具道德企業是由Ethisphere根據對240多項標準的評估確定的，這些標準涉及一流的道德與合規、治理、道德文化、環境與社會影響以及支援強大價值鏈的措施。今年，來自19個國家和44 個產業的136名得獎者獲得表彰。

科林研發首席合規長Pearl Del Rosario表示，連續第三年被 Ethisphere 評為「全球最具商業道德企業」之一，這證明科林研發持續致力於以正確的方式展開業務。

晶圓

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