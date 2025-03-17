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園區宅風暴開始了？竹科、中科、高雄房價全下跌

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
最新的政大永慶科學園區中古屋房價指數顯示，受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響，新竹、台中、高雄科學園區房價都出現修正。房市示意圖／永慶房屋提供
最新的政大永慶科學園區中古屋房價指數顯示，受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響，新竹、台中、高雄科學園區房價都出現修正。房市示意圖／永慶房屋提供

永慶房屋發布最新「政大永慶科學園區中古屋房價指數」，去年第4季，四大園區的中古屋房價指數與前季相比，除台南園區持平，其他都跌，高雄園區季跌幅4.7%最多，中科下跌3.8%居次，竹科也有3%跌幅。

政大永慶科學園區中古屋房價指數，分別統計竹園區、中科園區（台中），南科園區台南園區、高雄園區中古屋實價登錄資料。

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，科學園區因大量產業進駐，吸引人口湧入，帶動區域房市發展，不過，從去年下半年開始，受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響下，科學園區周邊買氣也受影響，房市熱度明顯降溫。

郭翰分析，跌幅最大的高雄園區，近年來受益台積電（2330）設廠的投資，園區周邊土地與房屋價格飆漲，房價有所支撐。然而，在近期政策影響持續下，高雄園區周邊買氣急凍，房市熱度降溫，使近年來漲多的房價亦開始反轉。

中科近年來隨著科技大廠投資及區域、生活機能逐步建設下，推升當地購屋需求。不過，從去年下半年開始受政策衝擊下，除了交易量萎縮外，因當地房屋供給量大，房價修正壓力也會較大，因此房價跌幅也較竹科深。

至於台南科學園區，郭翰指出，近年來台南園區受惠於台積電設廠投資，當地房價急漲，而薪資漲幅卻遠不及房價漲幅，使消費者已難以再追價。2024年Q3台南園區指數就已開始呈現下跌，而Q4指數與Q3相比，持平1%，顯示目前當地房價仍呈盤整格局。

郭翰補充，目前市場的交易關鍵是價格，買賣雙方對於價格認知仍在磨合當中，加上現階段房市為自用當道市場，剛需強勁的地區房價支撐性較強，修正幅度可能有限，但若是過度炒作或是供給量大的區域，房價下修空間可能較大。

另外，台積電於今年3月宣布加碼投資赴美設廠，牽動投資人信心，也可能對部分園區房價帶來不小的波動變化。

政大永慶科學園區中古屋房價指數。資料來源／永慶房屋
政大永慶科學園區中古屋房價指數。資料來源／永慶房屋

台積電 房價

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