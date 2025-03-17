太陽能景氣低迷 碩禾每股虧損5.57元安集元晶轉虧
太陽能產業景氣低迷，碩禾和國碩2024年持續虧損，每股虧損分別為5.57元及0.8元，元晶和安集也由盈轉虧，每股虧損各為1.17元及0.67元。
全球太陽能產業持續面臨供過於求情況，產業鏈產品價格面臨下滑壓力，此外，台灣太陽能內需市場疲弱，使得多家太陽能廠2024年營運面臨虧損窘境。
導電漿廠碩禾2024年歸屬母公司淨損新台幣5.11億元，每股虧損5.57元，連續4年虧損超過半個股本。碩禾大股東國碩2024年歸屬母公司淨損2.8億元，每股虧損0.8元，連續3年虧損。
太陽能模組廠元晶中止連續3年獲利，2024年歸屬母公司淨損6億元，每股虧損1.17元。安集因太陽能模組業務萎縮影響，中止連續7年獲利，2024年歸屬母公司淨損8257萬元，每股虧損0.67元。
台灣太陽能裝置進度延遲，太陽能業者期待政府能夠加速核准太陽能電廠建置，以帶動景氣回溫。
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