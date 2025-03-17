NVIDIA GTC 大會開幕 創新科技趨勢帶來長期投資機會

隨年初DeepSeek發布低成本的V3、R1低成本AI模型，AI發展進入新的階段，愈來愈多人期待在AI開發成本大幅降低下，未來將有更多應用出現，而AI領頭羊NVIDIA（輝達）即將於本周舉行GTC大會，各界除聚焦於執行長黃仁勳的演講外，還將關注多家企業將在展覽上推出的新產品、服務與技術。儘管近期許多AI概念股股價面臨壓力，然值此AI巨浪持續推進之際，投資人不妨趁回檔修正之際分批或定期定額投資創新科技領域。

富蘭克林股票團隊認為，以提高生產力、提高效率、降低成本來看待AI對經濟的好處，觀點並未因DeepSeek而發生重大改變，相信在效率提高和創新的支持下，將推動更多AI開發活動，最終增加終端用戶對AI推論運算的需求，AI的經濟影響亦將為全球帶來重大變革，故維持對美國經濟前景、美股成長機會保持建設性看法，未來，可望看到AI在日常生活中的各方各面進一步擴散，無數設備（如：紅綠燈、門鈴）都將導入AI，同時還會推動智慧型手機、PC、穿戴式裝置、自駕車等物聯網（IoT）設備升級周期。

NVIDIA的GTC大會主要以AI、電腦圖學、資料科學、機器學習、機器人技術為探索主題，2025年度將於3月17日至21日舉行，執行長黃仁勳將在台灣時間3月19日（周三）凌晨1點發表演講，預計將談論AI代理、機器人技術與加速運算的未來發展，除此之外，還有超過1,000場演講、300多場現場展示，各界可藉此一窺最新創新技術發展，這次GTC大會還將首度舉辦「量子日」，並邀請D-Wave、IonQ等業界領袖共同討論量子運算現狀與未來發展。投行Wedbush認為，在此一全球經濟充滿關稅疑慮、經濟衰退風險、市場波動之際，這次GTC大會可能成為科技領域的一個重要轉折點。

富蘭克林坦伯頓創新科技基金聚焦於「創新投資」，團隊自1968年以來便開始投資「創新」領域，主要布局於具有創新題材的企業，能運用「新科技、新產品、新構想、新方法」以及能受惠於動態的全球經濟環境的「新產業生態」企業，目前聚焦於顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、指數級數據等五大主題，包含亞馬遜、禮來藥廠、直覺手術、特斯拉、NVIDIA等各主題指標性企業都是該基金的持股。

富蘭克林證券投顧表示，市場除聚焦GTC大會，川普政策也是市場關注焦點，各種關稅措施已經讓市場感到不安，不只經濟衰退疑慮加大，還可能推升通膨，目前看來關稅戰在短期內仍難以停歇，所幸，就數據來看，當前美國經濟仍穩健，美股企業獲利亦保持成長，長遠來看，美股依然有望在創新科技引領下維持長多格局，根據統計，過去20年來，任一月份進場定期定額投資標普500指數三年，平均報酬率為18%，若投資具創新題材的科技股，平均報酬率更達29%，上漲機率超過九成，另投資人也可藉由美國穩定月收益平衡型基金或複合債券型基金為核心，並搭配定期定額投資創新科技基金在近期市場動盪之際打造出一個攻守兼備的投資組合，並同步參與長期科技發展機會。