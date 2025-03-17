AI基本法整碗捧給數發部？國科會：因AI應用涉及國家安全、高風險管理

立法院教育及文化委員會今日質詢國科會主委吳誠文，會中立委葛如鈞提到，「人工智慧基本法」草案原由國科會主導，行政院近日突然決定改由數位發展部負責。國科會表示，因AI應用涉及國家安全與高風險管理，後續交由數發部處理，國科會主要負責科學研究。

立法院教育及文化委員會今日邀請吳誠文列席報告業務概況，並備質詢。葛如鈞提及，上周數位發展部與國科會發生一件大事，在行政院的強勢主導下，「人工智慧基本法草案」就一聲令下，由行政院作成決定，從國科會轉交給數發部。

對此，國科會今日在書面報告中指出，「人工智慧基本法」草案由國科會以「鼓勵創新」與「兼顧人權」為核心理念提出，但各界關切的重點則集中於AI產業發展、應用風險管理及資料治理等議題，這些部分依部會職掌主要由數位發展部負責。由於AI應用涉及國家安全保護及高風險AI管理等攸關人民權益的議題，後續人工智慧基本法草案將由數位發展部接續辦理。

吳誠文稱有參與行政院的相關討論，並認為未來AI基本法到了實施階段，一定會碰到很多應用層面的問題，因此應由數發部主政，處理爭議性問題、產業發展，國科會則主要負責AI科學研究。

葛如鈞為國科會、AI科學研究抱不平，指出國科會今年度投入52億元在AI科研，數發部本部完全沒有編列AI預算，頂多產業署有編列5.9億元。現在台灣AI科研還在加速階段，軟硬體發展不平衡，若沒有人才和研發量能，何來應用？如此恐對台灣的AI發展帶來危險。

國科會在書面報告中說明，引導我國各機關發展與促進人工智慧應用的人工智慧基本法草案涵蓋7大基本原則及4大政府推動重點，已於113年10月22日函報行政院，並於同年11月22日辦理審查會議，預計院會通過後，儘速送交立法院審議。