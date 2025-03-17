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印度五大關鍵長期結構性機會 景順投信：看準趨勢乘勝追擊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
印度每年舉辦950萬至1,000萬場婚禮。(資料來源：CRISIL Research，2022年12月；Macrotrends（2024）)
印度每年舉辦950萬至1,000萬場婚禮。(資料來源：CRISIL Research，2022年12月；Macrotrends（2024）)

過去十年，印度一直是成長最迅速的市場之一，儘管GDP成長速度相較去年放緩，但預計仍將維持在6.5%左右，景順印度股票基金經理人Shekhar表示，儘管經歷短期波動，印度經濟長期驅動力依然堅實，展望未來，有五大關鍵長期結構性機會值得關注。

印度市場今年以來歷經修正，主要是因為外部因素導致市場情緒波動，而非印度市場自身的基本面因素所致，Shekhar表示，在印度政府持續的改革、國內資金流入日益增加及數位設施不斷推動下，印度經濟成長可望保持穩健。

除了內資捧場，印度在MSCI新興市場指數中的權重也從2018年底的不到10%，上升至2024年底的18%，隨著印度股票市場規模不斷擴張，搭配五大關鍵長期成長機會，印度可望持續成為投資熱點。

關鍵長期成長機會一：家庭儲蓄投入金融市場

在數位化的推動下，家庭儲蓄出現結構性改變，境內投資人更能輕易地參與投資，越來越多資金投入資本市場與金融資產。

關鍵長期成長機會二：消費爆炸性成長

中產階級崛起與可支配所得成長，讓印度的非必需消費進入起飛的轉折點。Shekhar指出，人口結構年輕就是印度最大的本錢，以婚慶為例，14億人口的印度，有34%的人口適婚，每年有950萬至1,000萬場次的婚禮舉辦，產值高達至少1,250億美元。

關鍵長期成長機會三：製造業開始起飛

印度政府藉由各項倡議計畫扶植國內製造業活動，在促進出口貿易成長的同時，降低對於進口的依賴度，尤其是電子業、製藥業、與汽車零組件等產業。

關鍵長期成長機會四：能源轉型

印度能源需求持續成長，Shekhar表示，在2025年聯邦預算中，展現了加快能源轉型的決心，大幅投資於太陽能、核能、關鍵礦物與電網升級等領域，能源轉型的商機油然而生。

關鍵長期成長機會五：數據中心

產業數位轉型、電子商務崛起以及雲端運算解決方案與AI應用服務的發展，帶動印度對於數據中心的需求與日俱增。Shekhar表示，到2026年，印度數據中心產業預計可吸引57億美元的投資。

景順印度股票基金已成立逾30年，投資團隊擁有深入的市場知識，尋找具卓越業務模式、產業領導地位、競爭優勢及評價合理的優質成長公司。現階段基金聚焦三大投資主題，包括普惠金融、消費飆升及製造業復興，相對偏重金融、工業及非消費必需品類股，長線投資人可透過定期定額方式來參與印度長期成長的機會。

印度 消費

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