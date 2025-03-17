快訊

LINE出包快更新！「自動備份頻率」異常 聊天記錄恐全消

雲云科技殺人董座曾志新今出院 中午到分局警詢釐清行凶動機

擅自為台積電加碼？ 川普稱台積電擬投資美國2千億美元

穎崴躍居全球半導體測試座供應龍頭 未來對 AI 應用擴充腳步不停歇

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
穎崴董事長王嘉煌（中）與穎崴資深副總經理陳紹焜（右）、穎崴財務長李振昆。記者尹慧中攝影
穎崴董事長王嘉煌（中）與穎崴資深副總經理陳紹焜（右）、穎崴財務長李振昆。記者尹慧中攝影

穎崴（6515）17日表示，依據研究機構數據，已躍居全球第一大半導體測試座（Test Socket）供應商，若包含老化測試座（Burn-in Socket），則排名全球第二。

根據Yole Group 2024年第4季度《半導體耗材--老化測試和測試座市場監測報告》指出，全球半導體測試座市值包含封裝測試（Package Test）、系統級測試（System Level Test）、工程測試（Engineering Test）等，將從2024年的11.93億美元，至2029年將達15.5億美元，年複合成長率為5.4%；若將老化測試市場納入統計，則有5.2%的年複合成長，市值從2024年的16.08億美元，成長至2029年的20.74億美元。

穎崴全球業務營運中心資深副總陳紹焜表示，2024年為生成式AI應用元年，AI浪潮推動AI Server、資料中心需求，使CSP業者競相投入大型語言模型需求，帶動大尺寸、大封裝、大功耗、高頻高速等測試需求，穎崴提前開發完成AI、HPC等相關應用產品組合，AI、HPC營收占比自2023年到2024年維持50%以上，使穎崴為高純度AI供應商，為客戶提供完整AI解決方案，成為AI典範的最佳助攻。展望未來，對於將AI應用持續擴充至各產品線腳步不會停歇。

為打造更符合客戶需求的測試產品，穎崴持續推出創新的測試解決方案，將最新高頻高速測試座產品HyperSocket™與穎崴的高瓦數溫控產品HEATCon Titan結合，打造出「創新液冷散熱完整解決方案（Liquid Cooling Total Solution）」，使待測產品在測試過程中Top-to-bottom都能在主動控溫的測試環境下進行測試；產品線的應用場景從自動測試（ATE）延伸到系統級測試（SLT），穎崴將持續扮演在AI世代半導體測試介面領航者。

AI 穎崴

延伸閱讀

經濟日報社論／台積電赴美投資的矛盾與應變

解讀台積電擴大美國投資：變成「美積電」的擔憂有無必要？台灣矽盾何去何從？

光洋科宣布分割半導體業務 成立子公司創鉅

賴總統拉台積電談對美投資 民眾黨嗆補交作業掩蓋失能

相關新聞

擅自為台積電加碼？ 川普稱台積電擬投資美國2千億美元

美國總統川普近日受訪再度提到台積電董事長魏哲家，除了稱他是「商界最受敬重的人之一」，竟為台積電的投資金額加碼，從原來10...

半導體風雲／翻轉英特爾3套劇本 陳立武不分拆晶圓代工

美國總統川普揮舞晶片重回美國本土製造的大旗，不只促使台積電美國大投資，也展開援救英特爾的任務。英特爾自身也有重整旗鼓的動作，宣布由科技界人脈深厚、影響力高的前益華電腦（Cadence）執行長陳立武接任。未來他將如何帶領團隊，走出財務困境、開創新局？專家認為陳立武可能會採取三種模式...

輝達新一代超強 AI 晶片 GB300 即將登場！3台廠有望迎春風

AI熱潮持續延燒，輝達（NVIDIA）年度AI盛會「2025 GTC」將於17日正式開幕！面對來自全球市場的龐大算力需求...

AI 盛會 AI EXPO Taiwan 2025 3月底登場

年度AI盛會「AI EXPO Taiwan 2025」將於3月26日在台北圓山花博爭豔館盛大開展，由DIGITIMES聯...

英特爾液冷技術攻散熱商機 結盟邁科、元山等搶食輝達大單

英特爾拚重返榮耀，頻頻與台廠接觸，繼傳出可能分拆晶圓代工事業，轉由台積電等半導體大咖合組的新公司營運後，近期也來台揪團衝...

AI晶片功耗大 英特爾超流體冷卻 解熱要角

AI運算愈來愈快，功耗也愈來愈大，輝達可望於本周推出的最新GB300伺服器的AI晶片功耗高達1,400瓦，傳統氣冷加水冷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。