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擅自為台積電加碼？ 川普稱台積電擬投資美國2千億美元

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擅自為台積電加碼？ 川普稱台積電擬投資美國2千億美元

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（左）和台積電董事長魏哲家（右）日前會面，宣布台積電將在美國加碼投資千億美元。（歐新社）
美國總統川普（左）和台積電董事長魏哲家（右）日前會面，宣布台積電將在美國加碼投資千億美元。（歐新社）

美國總統川普近日受訪再度提到台積電董事長魏哲家，除了稱他是「商界最受敬重的人之一」，竟為台積電的投資金額加碼，從原來1000億美元增加到2000億美元。

在川普的見證下，魏哲家日前在白宮宣布，台積電增加投資1000億美元，不但規劃建造3座晶圓廠，還會在美國設立研發中心，讓台積電對美投資金額達到1650億美元。

川普日前接受電視節目「全力以赴」（Full Measure）保守派主持人艾特基森（Sharyl Attkisson）訪問；川普指出，關稅政策所帶來的好處是立即性的，認為企業將回到美國製造，所雇用的承包商、分包商、水泥公司和鋼鐵公司等，都會為美國帶來好處；川普說，未來這些工廠開始營運，還會有更多好處。

川普並提到台積電，指最大的晶片製造商將投資美國2000億美元，並稱讚魏哲家是商界最受敬重的人之一。

川普說，別提來自台灣的晶片了，魏哲家即將到美國投資數千億美元，且將集中投資在亞利桑那州（Arizona）。

川普表示，台積電因為關稅，所以來美國投資；川普說，如果魏哲家不來，台積電進口到美國的產品將會付出非常高昂的關稅。

這已經不是川普第一次為企業投資加碼。日本軟體銀行集團執行長孫正義去年與川普共同舉行記者會，宣布軟銀計畫投資美國1000億美元，不過川普在會中詢問孫正義，能否將1000億美元的投資金額增加到2000億美元，孫正義聽到問題後笑說，他承諾投資1000億美元，不過在川普的支持之下，他會嘗試看看。

川普4日在國會發表演說，即稱軟銀計畫投資美國2000億美元。

台積電 川普

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