AI 盛會 AI EXPO Taiwan 2025 3月底登場

年度AI盛會「AI EXPO Taiwan 2025」將於3月26日在台北圓山花博爭豔館盛大開展，由DIGITIMES聯合財團法人人工智慧科技基金會、台北市會展產業發展基金會、IC之音竹科廣播、趨勢科技共同主辦，同時邀集數位發展部數位產業署、新北市青年局、十分好創意、伊甸基金會、台灣人工智慧晶片聯盟等單位協辦。本次參展陣容亮眼，齊聚AWS、AMD（超微）、NVIDIA（輝達）、Qualcomm、Microsoft、Google Cloud、研華（2395）等巨擘，將呈現從硬體到軟體、從技術到應用的全方位AI技術。

為迎接一波波人工智慧技術的快速發展，大會以「Surfing the AI Waves」為主題，展覽聚焦AI城市、智慧工廠、企業治理、生命科學及商業生活等五大應用場域，並深入AI晶片與AI資安兩大關鍵核心技術，並且另外有四大特色專區涵蓋創遊科普、新創交流、公部門願景及AI人才充電，促進跨域合作與產學鏈結。參展企業包含新北市青年局、趨勢科技、AWS、AMD、Qualcomm、宜鼎、台灣玳能、慧榮科技、群聯電子、台師大及AWS JIC新創團隊等單位，將展示創新技術與商業模式的結合應用。

AI大神吳恩達領銜開講 重磅嘉賓齊聚高峰論壇

年度旗艦高峰論壇「不知講堂」，將聚焦於「雲邊協作、算力躍升、創新創生」三大主題，探索科技浪潮背後的商機與創新應用。開幕專題演講將由AI百大影響力人物吳恩達震撼開講，並且會與中原大學智慧運算與量子資訊學院胡筱薇副教授以爐邊談話形式，揭示如何在AI時代下建構終身學習之旅。AWS台灣暨香港總經理王定愷則以「需求驅動、應用為王 - 亞馬遜AI應用與獨門心法」，發表AWS引領全球AI創新服務與體驗。美國高通公司副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰講述「邁入邊緣 AI 時代：裝置端推理驅動新一代創新應用」，引領聽眾探索最新的應用商機。

趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦從「AI 世代的網路犯罪趨勢與資安防禦革命」直擊網路犯罪的最新演進，並探究企業如何對抗其威脅。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾將以「AI創生創新 場域應用─智慧醫療」為題，探索如何機敏資料不外流的前提下訓練醫療語言模型。其他重量級講者包含宜鼎、慧榮科技、研華、緯謙科技、益華電腦、新漢、台灣用友資訊、宏正自動科技等廠商，將分享顛覆性技術與成功案例，帶領參觀者深入理解科技突破的力量。

開闢Live Studio粉專直播 攜手IC之音與粉絲互動

DIGITIMES、IC之音竹科廣播開闢AI EXPO Live Studio直播現場，在展場內直播間進行現場訪問，於IC之音官方FB粉專直播，與粉絲互動。多場精彩直播由金鐘主持人沈春華、科技主持人朱楚文、知名主播何戎、產業分析師姚嘉洋、《科技聽IC》主持群等，訪問企業重量級講者，帶來AI的產業應用與商業先機，及相關技術發展的全方位話題。

超過300項最新AI解決方案展出 報名可抽首爾來回機票

本次活動規模空前，齊聚超過250家企業與品牌、60所大專院校及50位內容創作者，共同展示超過300項最新人工智慧解決方案，希望透過展覽與研討會的知識與經驗交流，協助企業與個人把握科技革新機遇，迎接百年一遇的人工智慧技術變革巨浪，DIGITIMES與伊甸基金會以「用AI支持愛」為號召，為每位參與者捐款10元。報名並出席者更有機會抽台北至首爾來回機票，一人中獎兩人同遊。「AI EXPO Taiwan 2025」不僅是一場展覽，更是促進跨域交流、啟發創新思維的生態系平台。展期從3月26日至28日，開放現場憑名片換證免費入場。

更多展覽相關訊息，可自官網查詢：https://www.digitimes.com.tw/ai_expo_2025/index.asp