代工廠複製、轉移 都是大挑戰
代工廠相繼加碼投資東南亞產能，但過往在大陸長達20多年建立起來的產業供應鏈生態系，並非一朝一夕就能複製或轉移，勞工、專業技術人才的語言及各地文化背景不同，都是一大挑戰。
有鑑於代工廠在印度面臨勞工管理的挑戰，仁寶（2324）印度產能尋求當地EMS廠夥伴合作。仁寶在3月初宣布，攜手卡爾亞尼集團（Kalyani Group）電子部門，在印度展開採用本地製造解決方案的伺服器業務，就是與當地EMS夥伴合作，助力印度製造布局。
聯想將擴大印度本土生產PC比重，目標達到100%本土供應。
業界人士指出，印度雖然擁有龐大的人口基礎，但當地供應鏈生態系不完善、基礎建設也不夠發達，種姓制度的文化更成為管理最大難題，從過去緯創（3231）及和碩（4938）都曾出現「水土不服」的情況可見一斑。
緯創、鴻海（2317）印度廠過去都曾傳出廠內暴動，緯創及和碩後續也拍板出售印度廠，淡出印度製造布局。
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