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三大品牌執行非大陸生產策略…筆電代工廠 強化東南亞布局

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
美國川普政府關稅大刀砍向中國大陸不手軟，全球三大筆電品牌聯想、惠普、戴爾加大執行大陸以外生產策略。美聯社
美國川普政府關稅大刀砍向中國大陸不手軟，全球三大筆電品牌聯想、惠普、戴爾加大執行大陸以外生產策略。美聯社

美國川普政府關稅大刀砍向中國大陸不手軟，全球三大筆電品牌聯想、惠普、戴爾加大執行大陸以外生產策略，轉移至東南亞成為主要重點，伴隨蘋果也持續移轉生產基地，廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）等代工大廠因應客戶需求，積極強化東南亞布局。

其中，廣達越南廠新產能今年加入生產，緯創也將擴大投資越南筆電產能，英業達近期拍板擴增泰國筆電產能，仁寶將持續建置越南等非大陸產能，代工廠東南亞PC鏈布局逐漸成形。

看準印度人口紅利，加上當地力推「印度製造」，PC品牌龍頭聯想決定擴大印度產能。目前聯想印度PC銷售中，約三成為本地生產，目標明年比重拉升至五成，未來三年在印度製造100%供應印度本土市場的所有PC產品。

惠普去年起要求代工廠加速「去中化」布局，傳出目標將超過一半PC生產移出大陸，轉向投資泰國。戴爾早在2023年就被點名已擬定全套「去中化」劇本，第一步從停用陸製晶片開始。

川普去年底競選期間就揚言要對大陸加徵進口產品關稅，當時包括惠普及戴爾等大廠，希望供應商加速撤出大陸的傳言即甚囂塵上。

業界人士認為，聯想喊出擴大在大陸以外地區生產布局，對PC產業鏈具指標意義，也代表PC鏈去中化趨勢已回不去。

研調機構Omdia最新報告指出，2025年聯想、惠普、戴爾及蘋果等PC品牌廠將擴大東南亞生產比重，其中戴爾、惠普將提高至25%。

印度 東南亞

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