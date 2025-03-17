所羅門十年磨三劍 逐漸發光

所羅門（2359）原以通路代理業務起家，不過多年來發展自有產品線， 並成為輝達ISAAC平台的合作夥伴，相關解決方案搭上AI機器人應用風潮，正要逐漸發光。

所羅門董事長陳政隆將參與今年輝達GTC大會的講座活動之餘，該公司這次也將在大會展覽攤位展示其利用輝達技術、由AI驅動的多項機器人解決方案。

陳政隆先前提到，所羅門是「十年磨三劍」，這些年在自有產品線下了很多苦功，光是演算法相關團隊就配置100多人規模。他認為，產品代理有其區域性，而發展自有產品線則希望可以賣到全世界。

所羅門目前智動化業務中有機器人視覺應用、AI瑕疵檢測、整合AI與擴增實境（AR）的擴增智慧方案等三大自有產品線。其中機器人應用方案需要串連的周邊元件很多，並由其下游系統整合客戶去為終端客戶打造客製化服務，導入時間較久，快則一年，慢則兩年。

陳政隆表示，若以過去傳統方式規畫機器人運作路徑，動作程序可能較冗長，想在有限的空間中規畫最佳路徑，以往需要長時間來模擬，但所羅門利用輝達生成式AI平台，相關方案可很快速地算出適合的優化運作路徑。而且AI視覺可讓機器人能即時感知變化或差異，並做出判斷。