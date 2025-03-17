量子運算引爆記憶體商機 旺宏CRAM技術搶先機

量子運算潛力無窮，吸引Google、鴻海（2317）、廣達（2382）等科技大咖競相投入，輝達更特別於本周登場的GTC大會舉辦首屆「量子日」。業界看好，量子運算時代來臨後，將引爆記憶體界新一波大商機，尤其CRAM等相變化記憶體大幅降低AI能耗，有望成為新顯學，台廠中，旺宏（2337）卡位相關記憶體技術多年，將洞燭機先。

業界分析，量子運算堪稱科技界的「下一件大事（The Next Big Thing ）」，但量子運算能耗更大，不僅考驗散熱技術，對記憶體的規格需求也會大幅提升。此前，美國明尼蘇達大學開發出顛覆性的先進記憶體CRAM技術，可在記憶體中直接進行運算，把AI應用能耗大幅降至現有技術的千分之1、甚至萬分之4，有望讓AI擺脫「吃電怪獸」惡名。

旺宏也看到量子運算帶來的記憶體大商機。旺宏董座吳敏求先前即指出，目前全球量子電腦做得最好的代表是IBM，而旺宏早在十多年前即和IBM合作研發相變化記憶體。未來可想辦法在IBM現有計畫的大範圍裡面，做一部份關於量子運算關連的部份。

旺宏已與IBM攜手投入相變化記憶體開發十餘年，合作初期有不少同業加入，但隨著時間流逝，不少廠商陸續退出，目前旺宏是IBM相變化記憶體唯一合作夥伴。