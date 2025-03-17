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輝達GTC大會 所羅門董座陳政隆與黃仁勳女兒同台對談

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
所羅門董事長陳政隆。 聯合報系資料照
所羅門董事長陳政隆。 聯合報系資料照

輝達年度盛會「GTC大會」美西時間17日起登場，市場聚焦輝達執行長黃仁勳18日上午專題演講釋出最新AI趨勢與應用之際，台灣「輝達機器人」指標廠所羅門（2359）董座陳政隆緊接在黃仁勳之後、於18日下午與黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang）同台，進行AI與機器人相關座談演講，有望擦出兩家公司更多合作火花。

今年GTC大會全球AI大廠齊聚一堂，鴻海董座劉揚偉、華碩董座施崇棠、廣達執行副總暨雲達總座楊麒令等台灣AI界大咖都將親自赴美參與，惟上述台廠大咖多只是到公司展區站台，或在黃仁勳專講當天出席當聽眾。

陳政隆是歷來第一個在輝達GTC大會發表座談演講的台灣科技業董座，而且還破天荒與黃敏珊同台。業界指出，黃敏珊現為輝達實體AI平台產品與技術行銷總監，這次與陳政隆同台在GTC大會期間專講座談露臉，透露機器人仍是今年GTC大會一大亮點，陳政隆與黃敏珊當天對談有望激盪出兩家公司更多合作火花，引爆話題。

所羅門為台灣老牌通路代理商，去年GTC大會之前，資本市場討論度不高，而就在去年的現在、輝達2024年GTC大會上，黃仁勳於主題演講最後壓軸端出機器人大菜，市場驚艷，而黃仁勳當時秀出機器人大軍的協力廠背板上列出所羅門，使得所羅門聲名大噪，成為市場當紅炸子雞，股價也翻了好幾番。

今年所羅門在陳政隆領軍下，進一步登上GTC座談舞台，18日下午的專題座談演說主題是「AI 驅動的機器人：打造智慧自動化的未來」，預計進行約進行一小時。

輝達指出，當天座談希望能探討當前AI驅動的機器人技術與自動化現狀，並展望智慧製造的未來。隨著進入工業自動化的新時代，AI、先進機器人技術與智慧製造技術正在徹底革新生產的面貌。活動將彙集行業領導者，分享AI在自主移動機器人（AMRs）及工業機器人手臂中的應用，以及更直觀的機器人系統開發。

輝達也提到，包括其Isaac平台等技術整合，正在使機器人技術達到前所未有的自主性，為製造、醫療等行業帶來更加智慧、多功能且高效的機器人系統。同時，還有一項趨勢是先進機器人技術逐漸推向更多企業，許多公司正在開發更友善使用的平台及AI驅動的解決方案，這有望開拓新市場，尤其是中小企業。


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